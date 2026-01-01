Près de 220 personnes ont visité les kiosques du Cercle de Fermières de Danville

Danville - « Autre beau succès de groupe », voilà certes les termes que nous pouvons utiliser pour qualifier la 89e édition de l’exposition annuelle du Cercle de Fermières de Danville. L’événement qui a eu lieu les 24 et 25 avril derniers au Centre communautaire Mgr Thibeault aura su une fois de plus rassembler un grand nombre de visiteurs et d’amateurs de confections artisanales.

En tout, ce sont 217 personnes qui sont entrées dans les locaux du 51, rue Cleveland, lors de la journée et demie d’activités afin d’admirer les créations des membres Fermières, de les acheter ou simplement rencontrer les exposantes.

C’est en présence de nombreux organismes, dignitaires et personnalités politiques, dont le député de Richmond André Bachand, Mme Caroline Jutras, représentante du député fédéral Éric Lefebvre, M. Pierre Grimard, conseiller municipal, et Mme Noël-Ange Roger, présidente régionale du CFQ, que la présidente du Cercle de Fermières de Danville, Mme Angèle Rhéaume, a accueilli les premiers visiteurs de l’exposition annuelle, lors de la traditionnelle coupure du ruban en milieu de journée le vendredi.

Parmi les activités proposées à la programmation, il va sans dire que le souper spaghetti du samedi soir et le bingo des artisanes qui s’en est suivi ont une fois de plus obtenu la cote auprès des participants.

« Le cercle de Fermières Danville tient à remercier tous les visiteurs de leur encouragement et de leur soutien à leur cercle. », de commenter la présidente de l’organisme danvillois.

Bien que nous n’ayons reçu aucune confirmation à ce sujet des organisatrices, il est fort probable que les nombreuses créations artisanales de divers types, témoins du savoir-faire des membres du Cercle de Fermières de Danville, soient de nouveau exposées avec soin lors de leur exposition annuelle de l’année prochaine, qui pourrait célébrer leur 90e édition.