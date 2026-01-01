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La médaille du Député remise à Roxanne Vallières

durée 6 mai 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Roxanne Vallières, directrice générale du Centre de répit Théo Vallières, a reçu la médaille du Député de l’Assemblée nationale.

C’est le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, qui lui a remis la médaille devant quelque 600 personnes réunies au Centre J.-A.-Lemay à l’occasion d’un souper-bénéfice du Centre de répit Théo Vallière tenu mercredi dernier.

En lui remettant la médaille du Député, le député Bachand a souligné non seulement le parcours exceptionnel de Roxanne Vallières, mais également l’impact durable de son œuvre au sein de la collectivité.

« Je tiens à souligner votre travail exceptionnel et à vous exprimer ma profonde gratitude. Fondatrice du Centre de répit Théo Vallières, vous incarnez avec authenticité des valeurs de solidarité, d’entraide et d’humanité. Par votre vision et votre détermination, vous avez su transformer une expérience personnelle en un projet essentiel, offrant soutien, répit et accompagnement aux familles », écrit le député Bachand, dans le certificat de reconnaissance également remis à Mme Vallières lors de la soirée.

Très émue, Mme Vallières a accepté avec joie la médaille remise par le député Bachand. « J’ai même pleuré lorsqu’on m’a remis la médaille. Le député aussi. Je ne m’y attendais pas du tout. Je suis vraiment heureuse », de commenter Mme Vallières.

« Par votre leadership et votre capacité à faire des défis des actions concrètes, vous contribuez à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes tout en sensibilisant votre milieu à la réalité des proches aidants », de dire le député.

Souper-bénéfice

Lors du souper-bénéfice (steak et frites), le Centre de répit Théo Vallières a réussi à amasser une somme dépassant les 55 000 $.

« Malgré les temps difficiles, les gens ont été très généreux. L’encan et le tirage moitié-moitié ont connu beaucoup de succès. C’est quand même 5000 $ de plus que l’an dernier », termine Mme Vallières.

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