Mona McGee couronnée bénévole de l’année à Richmond

Richmond — C’est finalement Mona McGee, de la St-Patrick’s Society Richmond and vicinity, qui a reçu le titre de bénévole de l’année sur le territoire de Richmond, de Melbourne et de Cleveland.

L’événement s’est déroulé dernièrement lors d’un 5 à 7 tenu au Centre d’art de Richmond. Il s’agissait d’une soirée empreinte de gratitude visant à souligner l’engagement remarquable des bénévoles œuvrant au sein de divers organismes de la région. Une centaine de personnes étaient invitées à y participer.

La soirée s’est tenue dans le cadre de la Semaine d’action bénévole. « Chaque organisme était invité à proposer une candidature pour le bénévole de l’année. Au total, nous avons eu 19 candidatures. Et c’est Mona McGee qui a été couronnée bénévole de l’année », souligne Jean-Martin Lavoie, directeur des services récréatifs à la Ville de Richmond.

Œuvrant depuis plus de 50 ans au sein de la St-Patrick Society Richmond and vicinity, qui compte 150 membres et dont la mission est de promouvoir la culture et les traditions irlandaises, Mme McGee se rend toujours disponible là où sont les besoins. Depuis maintenant près de 50 ans, elle a su laisser sa marque au sein de son organisation et de la communauté.

Bien sûr, l’expérience sera répétée l’année prochaine. « C’est vraiment pour remercier les bénévoles. Il y a une bénévole de l’année, mais tous les bénévoles réunis sortent gagnants de cette cérémonie », soutient M. Lavoie.

En fait, à la suite de la remise des certificats, la soirée a été complétée par la prestation de l’humoriste Mario Jean.

« C’était une belle façon de rendre hommage aux bénévoles de la région qui s’impliquent à différents niveaux dans différents comités au sein des trois municipalités. Et les gens semblaient très heureux de l’organisation de cette soirée-là. Ça leur permet de se rencontrer sur un même plateau. C’est rare que les organismes locaux soient rassemblés de la sorte. L’ambiance était très intéressante. L’ambiance était à la fête », termine M. Lavoie.