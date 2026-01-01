Le Centre d’action bénévole de Windsor prépare 20 300 repas par année !

Windsor — Au cours de l’année 2025, le Centre d’action bénévole de Windsor et région a concocté pas moins de 20 300 repas à prix modique pour des gens souhaitant rester à domicile.

En fait, cette semaine, jusqu’au 16 mai, c’est la Semaine québécoise des popotes roulantes mise de l’avant par le Regroupement des popotes roulantes du Québec.

« Nous avons un très grand territoire à couvrir. Nous desservons les municipalités de Windsor, de Val-Joli, de Saint-Claude, de Saint-Denis, de Stoke et de Saint-François. La popote roulante permet aux gens de mieux vieillir chez eux. C’est donc le maintien à domicile le plus longtemps possible, mais également dans les meilleures conditions possibles », de dire Marie-Ève Riendeau, coordonnatrice des services de maintien à domicile et communication au Centre d’action bénévole de Windsor et région.

Au-delà de nourrir le corps, les popotes roulantes nourrissent l’espoir, le lien et le sentiment de ne jamais être oublié. Il s’agit d’un service essentiel mené par un réseau de solidarité afin que personne ne soit laissé dans l’isolement et la faim.

« Ce service, offert ici depuis 44 ans, apporte non seulement des repas chauds, mais aussi du réconfort. Les chauffeurs, eux, ce sont comme des anges gardiens. Quand un bénéficiaire ne répond pas à la porte, il y a toute une chaîne de protection et de bienveillance qui est enclenchée. Nous contactons les urgences. C’est un rôle important que nous jouons cinq jours par semaine », insiste Mme Riendeau.

La popote roulante s’adresse aux nouvelles mamans, aux personnes en convalescence, aux proches aidants, aux personnes en pertes d’autonomie et aux aînés.

« Autrefois, c’était réservé aux gens malades et à faible revenu. Nous sommes maintenant ailleurs. C’est un service cinq jours par semaine dans la plupart des municipalités desservies », précise la coordonnatrice.

Au départ, le Carrefour d’entraide communautaire (aujourd’hui le centre d’action bénévole) a mis sur pied ce service grâce à une subvention du fédéral. En un an, l’organisme a distribué 1125 repas à 1 $. Le service était destiné aux gens âgés et malades.

« Il faut souligner le travail des bénévoles. Il y en a maintenant 70 qui s’occupent des 281 bénéficiaires. Sans eux, ce service ne pourrait être offert. Ce sont des menus qui reviennent aux sept semaines. Il y a donc une belle variété en ce qui concerne le menu. Les repas sont offerts à 8,75 $ », de dire Mme Riendeau.

En cuisine, la popote roulante peut compter sur deux chefs cuisiniers très créatifs. Il s’agit de Julie Dupuis, chef et gestionnaire à la cuisine, et Raphaël Gaulin, cuisinier.