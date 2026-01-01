Saint-François-Xavier-de-Brompton célèbre ses bénévoles

Saint-François-Xavier-de-Brompton — La municipalité de Saint-Francois-Xavier-de-Brompton a profité de l’année internationale des bénévoles pour rendre un hommage particulier à Bertrand Gagnon pour son apport à la préservation du lac Tomcod, en plus de récompenser Caroline Beaudoin (catégorie Adultes), Danielle Vidal (catégorie Ainés) et Gabriel Desmarais (catégorie Relève) de leur dévouement au sein de la communauté tomcodoise.

Tenu le lundi 20 avril, l’événement auquel a participé le député de Richmond, André Bachand, l’attachée politique du député de Richmond-Arthabaska Eric Lefebvre, Sylvie Bureau ainsi que près de 80 bénévoles s’est tenu au centre communautaire France-Gagnon-Laprade.

« Cette soirée, c’est l’une de mes préférées dans l’année. Cela fait presque dix ans que je participe en tant que conseiller et maintenant en tant que maire, et, chaque année, je suis touché de constater à quel point nos bénévoles s’investissent, parfois à plein temps, pour que notre communauté soit aussi dynamique », a mentionné le maire, Alexandre Roy.

Responsable des dossiers Loisirs, Culture et Familles, le conseiller du district 4, Jordan Madore, a fait rire les convives avec son animation et son jeu-questionnaire. Il a mentionné être agréablement surpris par tout ce dévouement. « C’est ma première année en tant que conseiller et chaque fois que je rencontre ou que je parle avec une personne qui œuvre au sein d’un des organismes de la municipalité, je suis chaque fois étonné de leur dévouement et de leur empressement à organiser une activité, à aider un de leur membre, à proposer des actions à la municipalité. C’est une vraie richesse collective, ce don de soi », de dire M. Madore.

Catégorie Bénévole de la relève : Gabriel Desmarais

Dès son arrivée au comité des loisirs, Gabriel Desmarais a pris en main la comptabilité ainsi que l’organisation de plusieurs événements, dont le Cours ton Saint-François, le carnaval, l’Halloween, assurant ainsi en partie la survie de l’organisme.

Catégorie Adultes : Caroline Beaudoin

Organisatrice hors pair, Caroline Beaudoin rassemble la communauté tomcodoise à celle de l’Estrie par l’entremise de la pétanque. Elle sait rassembler et rallier ses membres et ceux des autres clubs, ce qui contribue au rayonnement du Club de pétanque et permet d’avoir des terrains entretenus de mai à septembre.

Catégorie Aînés : Mme Danielle Vidal

Bénévole des plus connues de la Municipalité, Danielle Vidal s’investit à la FADOQ, au Club de cartes, apporte son aide à l’Association du lac Tomcod et à d’autres organismes. Elle incarne bien la notion de bénévole et possède une énergie communicative.

Hommage spécial : Bertrand Gagnon

Président de l’Association du lac Tomcod, Bertrand Gagnon s’investit depuis plus d’une dizaine d’années à la préservation du cours d’eau. Convaincu que chaque action fait une différence, il réussit à convaincre, année après année, d’autres citoyens à rallier la cause.