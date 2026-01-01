Quelque 180 personnes réunies pour fêter le bénévolat à Windsor

Windsor — Près de 180 personnes, représentant 15 organismes, s’étaient donné rendez-vous le mardi 21 avril dernier au Centre régional le Bel Âge pour souligner, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le travail indispensable des bénévoles de Windsor et de Val-Joli.

Sous le thème « Mission bénévolat », le gala reconnaissance s’est déroulé en présence du député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, du maire de Windsor, Gaétan Graveline, du maire de Val-Joli, Patrick Bernier, et de Sylvie Bureau, la représentante du député fédéral de Richmond-Arthabaska Eric Lefebvre.

« Sans vous autres, il ne se passerait pas grand-chose. Nous sommes ici pour souligner votre travail et votre engagement. Vous faites une différence à tous les nouveaux », souligne le député Bachand.

La cérémonie s’est tenue sous le thème « Mission bénévolat ». « C’est ce que vous relevez tous les jours. Une grande mission commence par une idée simple : celle de vouloir faire la différence. Quand des milliers de personnes portent cette même idée, ça devient un mouvement. Ensemble nous faisons bouger les choses. Nous créons ; nous soutenons ; nous transformons, chacun à sa manière, chacun avec ses moyens, mais tous animés par une même volonté : agir pour le collectif », de dire Louise Tremblay, coordonnatrice des bénévoles au Centre d’action bénévole de Windsor et région.

Comme l’année dernière, c’est le hasard qui a déterminé l’organisme bénévole de l’année. La pige a été effectuée par le maire de Windsor. Cette fois, ce sont les Filles d’Isabelle qui ont été placées sous les projecteurs.

Les Filles d’Isabelle existent depuis 1941. C’est donc 85 ans à œuvrer dans la communauté de Windsor.

Les Filles d’Isabelle comptent plus de 60 000 membres au Canada et aux États-Unis. Elles sont présentes dans plusieurs régions, notamment au Québec, en Ontario et aux États-Unis.

Les Filles d’Isabelle ont été nommées en l’honneur de la reine Isabelle de Castille, qui a unifié l’Espagne sous la bannière du christianisme et a soutenu les voyages de Christophe Colomb. La devise des Filles d’Isabelle est « Unité, amitié et charité ». L’organisation vise à promouvoir le bien-être spirituel et social de ses membres tout en contribuant au bien commun. Les membres participent activement à des messes, retraites et neuvaines pour approfondir leur relation avec Dieu, et organisent des levées de fonds pour soutenir les paroisses, les écoles, les séminaires et diverses causes caritatives.

Dans la région de Windsor, les Filles d’Isabelle peuvent compter sur quelque 80 membres.

« Il faut être prêtes à partager avec les autres membres sur plein de sujets d’actualité, comme une réflexion sur l’aide à mourir. Il ne faut pas oublier que c’est un mouvement catholique comme les Chevaliers de Colomb. De façon concrète, pour rendre service à la population de Windsor, en ayant des familles dans la pauvreté, nous avons des tricoteuses qui font des bas, des tuques et des mitaines. Ça, s’est remis dans les écoles pour les enfants démunis », souligne Myriam Gagnon, régente des Filles d’Isabelle à Windsor.