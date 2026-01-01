Les Chevaliers de Colomb de Windsor remettent 10 000 $ à Caritas Estrie

Windsor - Encore cette année, la campagne du pain partagé a connu beaucoup de succès sur le territoire de la Ville de Windsor. Les Chevaliers de Colomb ont vendu les 2000 pains disponibles et une somme de 10 000 $ à été remise à Caritas Estrie, l’organisme responsable de cette activité de financement.

En fait, les pains ont été vendu à partir de sept points de distribution à travers la Ville de Windsor. L’activité s’est déroulée les 3 et 4 avril dernier. Chaque pain était vendu 5 $.

« Nous sommes très fiers des résultats. Nous sommes très satisfaits de la dernière campagne du pain partagé. Les gens de la région ont été très généreux. Chaque année, nous sommes toujours surpris de constater la générosité de la population. Les gens nous ont vraiment encouragés », souligne Jean Schinck jr, secrétaire financier au Chevaliers de Colomb de Windsor

Une partie de l’argent remis à Caritas Estrie reviendra aux Chevaliers de Colomb pour qu’ils puissent le redistribuer à travers d’autres organismes ou chez les personnes plus démunies.

« L’argent nous servira pour la prochaine guignolée », de dire le secrétaire financier.

Une cinquantaine de bénévoles ont mis la main à la pâte pour la campagne 2026 du pain partagé. « Nous sommes très satisfaits du travail accompli. Des dizaines de bénévoles nous ont appuyés dans cette activité de financement. Nous tenons vraiment à les remercier », insiste M. Schinck.

Avant la pandémie, les pains étaient vendus grâce à du porte-à-porte. « Nous avons institué une nouvelle façon de faire à la pandémie et les gens s’y sont habitués. De toute façon, nous n’avons pas les ressources humaines pour procéder au porte-à-porte », précise le secrétaire trésorier.

Caritas Estrie a pour mission de soulager les difficultés découlant de la pauvreté, de dénoncer les injustices et de soutenir les organismes qui viennent en aide aux personnes défavorisées. Pour ce faire, l’organisme travaille en partenariat avec d’autres organisations et agit dans un esprit de partage envers les gens de toutes conditions.

Caritas Estrie finance et soutient divers projets visant à améliorer la vie des personnes défavorisées, que ce soit en offrant des services d’écoute, d’information et de référence, en fournissant via ses organismes une assistance alimentaire, ou en soutenant des initiatives locales en faveur de la jeunesse, des familles, et de la pastorale sociale. Caritas Estrie œuvre activement pour créer une société plus solidaire, plus juste, et plus inclusive pour l’ensemble de la communauté.

Bien sûr, l’expérience sera renouvelée l’année prochaine. « C’est une bonne façon de renflouer nos coffres pour faire des dons. C’est une campagne très importante pour les Chevaliers de Colomb. C’est très important pour les demandes de dons à des organismes ou à des particuliers », soutient M. Schinck.