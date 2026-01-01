L’implication bénévole et la générosité des gens assurent une autre année de succès pour

MRC des Sources — La traditionnelle campagne du Pain partagé du vendredi saint à de nouveau été couronnée de succès sur le territoire de la MRC des Sources cette année, alors que le bilan démontre que la totalité des pains disponibles auront trouvé preneurs.

Par conséquent, les membres des Chevaliers de Colomb du district 87 Estrie et leurs dévoués bénévoles se sont mobilisés lors de la journée du 3 avril dernier pour collecter des dons en échange du pain offert lors de l’événement annuel.

Selon le délégué aux communications, Guy-Charles Amnotte, seule la température un peu moins clémente du moment aura apporté son lot de complications aux organisateurs, n’empêchant toutefois pas la bonne humeur de demeurée au sein de l’ensemble des équipes positionnées initialement à des points extérieurs ou encore affairées à effectuer du porte-à-porte dans les municipalités.

Du côté de l’organisme des Filles d’Isabelle de Val-des-Sources, chapeautant la campagne dans la ville centre de la MRC, ce sont quant à eux plus de 10 000 $ qui auront été amassés pour Caritas lors de la présente campagne.

La responsable de l’événement, Mme Francyne Audet, s’est dite très satisfaite du déroulement de l’activité dont l’implication des bénévoles et le positionnement des points de vente intérieurs, dont ceux autorisés par les deux épiceries locales notamment, auront certainement grandement contribué au succès de l’événement encore cette année.

L’ensemble des organismes participants remercient une fois de plus l’accueil et la très grande générosité des gens de la communauté.