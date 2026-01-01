Eric Lefebvre souhaite reconnaître les citoyens qui font rayonner la communauté

Actualités-L’Étincelle — Souhaitant mettre davantage en lumière les gens de la circonscription de Richmond-Arthabaska qui, « par leur engagement, leur courage, leur persévérance ou leur générosité, contribuent activement au mieux-être et au rayonnement de la communauté », Eric Lefebvre annonçait le jeudi 21 mai dernier, la création de la médaille honorifique du député de Richmond-Arthabaska.

Celle-ci se veut une marque de reconnaissance envers des parcours inspirants provenant de l’ensemble des 39 municipalités formant le territoire.

« Persévérance, Bénévole d’exception, Acte de bravoure et Personne d’exception » sont les quatre catégories par lesquelles la distinction se verra attribuée.

« Conçue sous la forme d’une pièce en laiton antique déposée dans un écrin de velours, la médaille met notamment en valeur la colline du Parlement d’Ottawa, la Flamme du centenaire, qui devient la métaphore du feu intérieur qui anime les récipiendaires de la médaille, la fleur de lys et la feuille d’érable. Ces symboles rappellent l’importance des institutions démocratiques, mais surtout la richesse humaine qui caractérise la circonscription de Richmond–Arthabaska. »

« Derrière chaque communauté forte, comme celle de Richmond-Arthabaska se trouvent des personnes exceptionnelles qui s’impliquent souvent dans l’ombre, mais dont l’impact est immense. Cette médaille est une façon concrète de leur dire merci et de reconnaître leur contribution inestimable à notre milieu de vie. En fait, elle se veut beaucoup plus qu’un symbole, elle représente notre gratitude collective envers les personnes qui inspirent », souligna M. Lefebvre.

Appel de candidatures maintenant ouvert

Citoyennes et citoyens, organismes, établissements scolaires et institutions du territoire sont invités d’ores et déjà à soumettre des candidatures pour faire connaître des personnes inspirantes de leur entourage. Spécifions que le dépôt d’une candidature n’assure en rien l’attribution d’une médaille alors que chaque soumission fera l’objet d’une analyse attentive et rigoureuse dans le but d’assurer que cette dernière respecte tous les critères établis.

Pour ceux et celles qui seraient désireux de se procurer un formulaire de mise en candidature ou encore le document explicatif complet, ces derniers peuvent communiquer directement avec le personnel du bureau de circonscription d’Eric Lefebvre, plus précisément avec Mme Caroline Jutras, adjointe administrative au 819 751-4477 ou à [email protected]. Il est aussi possible de les recevoir par le biais de l’adresse courriel [email protected], en rédigeant à l’attention de madame Caroline Jutras.