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Une image renouvelée pour Cuisine Amitié

durée 31 mai 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Dignitaires, partenaires et représentants des médias étaient conviés dans les locaux de La Cuisine Amitié de la MRC des Sources, situés au 412 du boulevard Simoneau à Val-des-Sources, le jeudi 14 mai dernier, afin d’assister au dévoilement de la toute nouvelle image de l’organisme.

Présente dans son milieu depuis 1992, Cuisine Amitié touche directement ou indirectement environ une personne sur deux à travers la MRC par ses actions quotidiennes. C’est en effet une statistique qu’il fut possible d’apprendre lors de l’allocution de la directrice des lieux, Emilie Lalancette-Néron.

Cette dernière confia également qu’en dépit de tout cela, plusieurs personnes ne connaissent pas Cuisine Amitié ou bien son champ d’activité. C’est pourquoi, fort de sa toute nouvelle planification stratégique, l’organisme a décidé de mettre de l’avant une série d’initiatives, dont une modernisation de son image de marque, visant notamment à actualiser et faire connaitre davantage ce qu’est La Cuisine Amitié des Sources, de même que les divers ateliers et services qui y sont associés.

C’est donc avec une ferme intention d’alléger l’identité visuelle et de faire refléter les sentiments et ressentis des usagers qu’un comité formé de Mme Julie-Pier Bissonette et de membres du conseil d’administration a œuvré au dossier durant plusieurs semaines. Au terme d’une multitude de dessins et scénarios, c’est finalement une action courante de la part d’une cuisinière qui allait définir le tout.

En effet, après avoir effectué une tâche avec ses mitaines de four, cette dernière les a retirées pour les déposer de manière machinale et anodine l’une sur l’autre, le tout sous le regard attentif de Julie-Pier, qui a aussitôt remarqué que la position des mitaines laissa suggérer la formation d’un cœur assorti de couleurs… « Voilà tout ce qui représente l’organisme se retrouvait ainsi réuni au sein d’une même symbolique. »

À partir de ce moment, le comité, appuyé par l’expertise d’Enseignes A. Gagnon de Danville, a pu finaliser la mise en place de cette toute nouvelle image de marque pour Cuisine Amitié.

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