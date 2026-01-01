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La Meunerie tiendra son premier encan-bénéfice le 14 juin

durée 13 juin 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Saint-Adrien — La Meunerie, organisme à but non lucratif (OBNL) de présentation de spectacles et de promotion culturelle situé dans la municipalité de Saint-Adrien, tiendra un encan-bénéfice le dimanche 14 juin prochain. L’activité de financement au profit de l’organisme se déroulera sur le site du petit centre culturel situé au 5638 chemin Saint-Rémi à compter de 14 h.

Pour l’occasion la mairesse de Saint-Adrien, Mme Émilie Windsor, se prêtera au jeu d’encanteuse officielle où plus de 40 œuvres, articles, produits et créations provenant notamment de la grande générosité et du talent d’artistes et artisans locaux seront mis aux enchères pour l’occasion.

L’événement, qui se veut un rassemblement convivial et festif, présentera une offre très diversifiée.

Il y aura entre autres une prestation musicale au piano, une table de trésors à contribution volontaire, des kiosques de vente de pain et de plantes, et un encan silencieux. Le tout sera agrémenté de la présence d’un service de bar, de collations et de restauration (pizza).

Selon les dires de la coordonnatrice générale de l’organisme, « tout le monde y trouvera son compte » lors de cette journée. « Parmi les artistes et créateurs participants, nous aurons notamment le privilège de présenter des œuvres de LA Roberge, Manouche, Claude Dupont, Geneviève Boivin-Roussy, Planète Iz, Paul Rock, Diane Gravel et plusieurs autres talents de notre région. Nous croyons profondément que cet événement représente une belle façon de soutenir doublement locale en encourageant les créateurs de notre territoire et en contribuant à la pérennité de La Meunerie comme lieu vivant de culture, de rencontre et de communauté en milieu rural. »

Que ce soit pour se porter acquéreur d’une œuvre, découvrir les fruits du travail et l’aspect créatifs des donateurs ou encore pour simplement passer un bon moment entre amis au profit d’un OBNL du milieu, tous seront les bienvenus au cœur du village de Saint-Adrien le 14 juin prochain.

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