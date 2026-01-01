Une chasse aux cocos adaptée… et réussie à Windsor !

Windsor — Malgré des conditions printanières particulières marquées par la présence de glace dans les sentiers, la Ville de Windsor a su adapter sa traditionnelle chasse aux cocos pour offrir aux familles une activité festive, sécuritaire et rassembleuse.

Au total, 107 enfants ont participé à l’événement, répartis sur trois départs à 9 h, 10 h et 11 h. En raison des conditions, l’activité s’est transformée en une version hybride, tenue à proximité du magasin général, permettant à tous de profiter pleinement de l’expérience.

Les jeunes participants ont eu droit à une généreuse distribution de surprises, dont 21 gros chocolats tirés parmi les enfants, 107 poules en chocolat remises et 535 petits œufs en chocolat échangés contre les œufs en plastique récoltés

En plus de la chasse, les enfants ont pu laisser libre cours à leur créativité grâce à un espace de dessin aménagé sur place. Plusieurs sont repartis fièrement avec leurs œuvres, notamment des œufs décorés par leurs soins.

L’ambiance était au rendez-vous : paniers colorés, oreilles de lapin et maquillages festifs ont contribué à créer un décor joyeux et rassembleur, à l’image de la communauté de Windsor.

« Malgré les imprévus, l’enthousiasme des enfants et la participation des familles démontrent encore une fois la force de notre milieu et l’importance de proposer des activités adaptées et inclusives », souligne Gaétan Graveline, maire de la Ville de Windsor.