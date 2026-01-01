Cuisine Amitié de la MRC des Sources souligne la Journée nationale des cuisines collectives

Val-des-Sources - Le jeudi 26 mars dernier marquait la journée nationale des Cuisines collectives au Québec (JNCC).

Pour l’occasion, Cuisine Amitié de la MRC des Sources, un organisme solidement implanté dans la communauté depuis plus d’une trentaine d’années maintenant, a fièrement pris soin de bien souligner l’événement et l’implication de nombreux membres, tous unis autour d’une mission commune.

Ayant pignon sur rue au 412, boulevard Simoneau à Val-des-Sources, Cuisine Amitié offre de l’aide et une gamme de services alimentaires importants dans la région, peu importe la situation économique et/ou sociale de la clientèle.

Coordonnatrice aux projets et aux opérations, Julie-Pier Bissonnette, accepta généreusement de nous brosser un portrait du bilan actuel et des activités de l’organisme.

« Nos équipes offrent chaque année des centaines d’activités culinaires dans nos locaux. Cette année, ce sont 48 groupes de cuisines collectives actifs qui ont fréquenté notre milieu, ce qui ne représente pas moins de 274 membres engagés, qui auront participé à la production de 15 263 portions cuisinées. Toute la population des Sources est invitée à venir profiter de nos services pour apprendre, cuisiner et repartir avec des plats qui leur font du bien. », a-t-elle mentionné.

Mme Bissonnette mit également en lumière le volet transformation alimentaire qui se veut en expansion au sein de l’organisme « Pour ce qui est du travail de transformation alimentaire, celui-ci prend une ampleur remarquable. Plus de 35 tonnes de denrées, offertes ou cueillies, sont partagées et valorisées grâce à l’implication essentielle de nos bénévoles. En tout, ce sont plus de 45 tonnes de nourritures reçues, traitées et transformées par le projet “Transformation alimentaire”. Nous retrouvons 5,5 tonnes de légumes et de fruits frais cueillis par le projet “Les récoltes à la source”, qui consiste en la pratique du ramassage de fruits et de légumes demeurés en surplus après les récoltes dans les champs des producteurs participants.

En tout ce sont 18 organismes communautaires des Sources et 10 écoles du territoire qui reçoivent de la nourriture grâce à ces projets alimentaires.

Depuis peu, le tout nouveau “garde-manger” de la Fabrique 409 à Val-des-Sources, se sont également vu mettre à disposition des mets équitables, préparés avec soin et attention. », de poursuivre la coordonnatrice.

« Une cuisine collective, c’est bien plus qu’un organisme : c’est un véritable milieu de vie. Notre sentiment d’appartenance à Cuisine Amitié, qui nous fait aujourd’hui sentir véritablement chez nous, ne serait pas possible sans notre équipe, nos membres, nos bénévoles, nos partenaires, nos fournisseurs, nos cueilleurs, nos maraîchers locaux et tant d’autres personnes qui contribuent à notre succès. Nous tenons également à remercier chaleureusement nos partenaires, Coop Métro Plus et Moisson Estrie, dont le soutien rend possible l’ensemble de ces réalisations. », a-t-elle conclu.