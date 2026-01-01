La campagne du Pain partagé des Chevaliers de Colomb présente aux quatre coins de la MRC des Sources

Danville — À l’instar des autres conseils en Estrie et fidèles à la tradition, les Chevaliers de Colomb du District 87, regroupant les conseils de Danville, St-Georges-de-Windsor, Wotton, Stoke et Saint-Camille seront d’office le 3 avril prochain dans le cadre de la vente et la distribution de la campagne du Pain partagé.

L’événement qui se déroule le jour du vendredi saint « est une initiative caritative majeure menée par les Chevaliers de Colomb, particulièrement dans les régions de l’Estrie et des Appalaches, en collaboration étroite avec l’organisme Caritas pour ce qui concerne l’Estrie. » Guy-Charles Amnotte, délégué aux communications pour le district 87 des Chevaliers de Colomb, souligna particulièrement cela.

Ayant pour but d’amasser des fonds pour l’activité communautaire des Paniers de Noël, de même qu’au soutien à la lutte à l’insécurité alimentaire, dont les besoins sont sans cesse grandissants, un don de 5 $ est suggéré en échange de chaque pain. Toujours affilié à l’organisme Caritas, l’objectif estrien pour 2026 est la distribution d’environ 50 000 pains pour soutenir plus de 50 000 personnes en situation de précarité.

Ainsi, dans le secteur de la MRC des Sources, les différents conseils seront tous à pied d’œuvre au cours de l’avant midi, afin de participer activement à l’événement. Tout d’abord le conseil 3322 de Danville sera présent dès 7 h le matin aux abords de l’intersection de la route 116 et de la 255 (Boulevard de Shipton) ainsi qu’au Carré du village.

Une équipe de bénévoles sera également présente à la salle des Chevaliers de 8 h à 13 h pour accueillir les visiteurs et également ajouter de savoureuses fèves au lard au coût de 4 $ la portion, à l’offre citoyenne. Les Chevaliers de Colomb de Saint-Georges-de-Windsor (9894) sillonneront quant à eux le village en effectuant du « porte-à-porte ».

Il est également à noter qu’il sera possible de se procurer du pain partagé au local des Chevaliers, situé au sous-sol de l’église de Saint-Georges-de-Windsor.

La façon de faire sera identique du côté de Saint-Camille (9894), de Stoke (7287) et de Wotton (9357), alors que les bénévoles effectueront aussi du « porte-à-porte ». Pour Wotton, il sera toutefois aussi possible de se procurer du pain au local du conseil, situé dans le bâtiment municipal abritant autrefois l’ancienne Caisse Desjardins et où, tout comme à Danville, il sera tout aussi possible de se procurer de petits plats de fèves au lard, toujours à faible coût.

Il est important de mentionner que les quantités disponibles sont en quantités limitées pour chacun des secteurs et que les ventes locales seront effectives jusqu’à épuisement des stocks.