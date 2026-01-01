La Fabrique 409… c’est parti !

Val-des-Sources — Le lundi 16 mars dernier, la direction du Centre d’action bénévole des Sources a accueillie, plusieurs personnalités politiques, dignitaires et visiteurs lors de l’événement portes ouvertes qui se tenait de 10 h 30 à midi au tout nouveau lieu communautaire de soutien alimentaire et multiservice chapeauté par le CAB des Sources, soit la Fabrique 409.

Ce fut là un moment unique pour plusieurs qui aura permis de découvrir l’endroit qui abrite à la fois une petite épicerie, un caveau alimentaire, une buanderie et une ferme verticale intérieure.

C’est donc avec la plus grande des fiertés que le directeur général de l’organisme, Christian Boucher, et son équipe ont fait visiter les lieux en distribuant les explications au sujet de chacun des volets que renferme le bâtiment complètement revampé situé sur la 1ere avenue à Val-des-Sources.

On rappelle que l’épicerie communautaire à faible coût est accessible sur présentation d’une carte de membre octroyée gratuitement sur validation préliminaire d’éligibilité.

Or, pour les personnes qui désireraient obtenir de plus amples informations à cet effet ou pour en apprendre davantage sur le mode de fonctionnement de l’un ou l’autre des services offerts aux gens de la région, il est possible de communiquer directement avec les bureaux du Centre d’action bénévole au 819-879-6333.