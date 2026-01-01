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La Sûreté du Québec parle de fraude avec les ainés à Val-des-Sources

durée 30 mars 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Wotton — Le mardi 17 mars en avant-midi, l’agente Rose-Marie Massé de la Sûreté du Québec du poste des Sources est allée à la rencontre de membres de l’Association des aines de Val-des-Sources afin de parler fraude avec eux.

Présenté dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude au pays, cet atelier-conférence interactif de sensibilisation aura permis d’échanger sur les risques et les types d’escroqueries du genre qui sévissent en ce moment, sur les façons de les détecter, ainsi que sur les bonnes pratiques en matière de prévention.

Près d’une vingtaine de personnes ont participé à l’événement lors de cette journée. Il faut avouer que le sujet demeure toujours d’actualités, car, selon les informations obtenues de la part de la SQ, des tentatives récurrentes de fraudes, réussies ou non, sont malheureusement encore bien présentes sur le territoire et ailleurs.

Tel que le mentionne la Sûreté du Québec sur son site internet www.sq.gouv.qc.ca/services/campagnes/mpf/ , il existe un bouclier antifraude comprenant quatre réflexes à adopter pour se protéger et protéger nos proches.

1- Discuter : parler de la fraude avec nos proches et demeurer informé pour être alerte et ainsi réduire les risques.

2- Détecter : être attentif aux signaux potentiels (demande(s) urgente(s), informations manquantes et impossibilité de valider l’identité de l’interlocuteur en sont quelques indices.

3- Dénoncer : signaler à la police et Centre antifraude du Canada toutes situations présentant des signes de ce qui pourrait s’avérer être une fraude ou une tentative frauduleuse.

4- Décourager : c’est-à-dire rendre la fraude plus difficile en appliquant ces réflexes.

La SQ rappelle donc l’importance de toujours demeurer vigilant face aux différents types de stratagème potentiels. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre service de police local au 819-828-1313 ou composer le 310-4141.

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