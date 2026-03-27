L’organisme Les Tabliers en Folie en grève !
Richmond - Du 23 mars au 2 avril, plus de 1200 groupes communautaires répartis dans sept régions du Québec, dont l’Estrie, se sont dotés d’un mandat de grève pour cette période. La semaine culminera avec une journée de mobilisation nationale à Québec le 2 avril.
Le Communautaire à boutte! est un mouvement national de grève et de revendications du milieu communautaire. Ce mouvement collectif exige du gouvernement de la reconnaissance par le financement adéquat et le respect que mérite leur rôle essentiel dans la société. Pendant que le gouvernement se contente d’annoncer quelques miettes de financement, les besoins explosent et les organismes communautaires s’épuisent.
Les Tabliers en Folie, organisme de cuisines collectives dans le Val-Saint-François, sonne aussi la sonnette d’alarme.
« Nous sommes un organisme de cuisines collectives et, depuis la pandémie, nous avons hérité du service de dépannage alimentaire pour Richmond et régions, ainsi que la collecte des invendus auprès des épiciers du coin, soutient Myriam Campeau, directrice des Tabliers en Folie. Nous avons eu du financement pour monter le projet, acquérir des infrastructures, bâtir des liens et des partenariats auprès de la population et des organismes du milieu. Cette année, on nous coupe le budget alloué pour les ressources humaines responsables de maintenir le service. On se retrouve devant un dilemme, soit j’utilise une ressource mandatée à faire des cuisines, qui, je le rappelle, est notre mission première, soit on arrête le dépannage alimentaire, après tout ce qu’on a investi il y a un non-sens, assez c’est assez, on est à boutte! »
Pour donner un avant-goût de la perte du service de dépannage alimentaire ou de l’importance des cuisines collectives, l’organisme Les Tabliers en Folie a eu un mandat de grève pour arrêter la collecte des invendus auprès des épiciers, annuler le dépannage du 27 mars ainsi que tous les groupes de cuisines collectives, entre le 23 mars et le 2 avril.
« Notre grève va faire mal à certaines personnes, on en est conscient, conçoit Mme Campeau, mais la perte de notre filet social, pilier essentiel de notre société, est encore plus dangereuse. Le message est sans équivoque : l’urgence d’un financement adéquat est réelle et elle est partagée! » D’autres actions de mobilisations de la part de divers organismes seront à prévoir dans le Val-Saint-François pour cette période.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une initiative de sensibilisation à Ham-Sud
Wotton — Une activité café-rencontre sur le sujet de la maltraitance envers les aînés s’est déroulée au centre communautaire de Ham-Sud le jeudi 17 septembre dernier. L’activité gratuite organisée par le comité bientraitance de la Table de concertation des Sources, chapeauté par l’organisme Culture aux ainés, aura permis de ...LIRE LA SUITE
Une Foire aux activités pour découvrir, rencontrer et célébrer la communauté
Windsor – La Maison de la famille Les Arbrisseaux, en collaboration avec le Comité d’accueil de la Ville de Windsor et de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, invite toute la population à participer à la Foire aux activités, qui se tiendra le dimanche 4 octobre 2026, de 10 h à 15 h, à l’école secondaire du Tournesol ...LIRE LA SUITE
Quatrième « Journée poutine cochonne » du Porc des Roy au profit de l’ACFA
Danville — Le samedi 19 septembre prochain, la quatrième édition de la Journée poutine cochonne sera organisée par la Boucherie à la Ferme Le Porc des Roy en collaboration avec de nombreux partenaires, y compris les éleveurs de porcs de l’Estrie. Cet événement thématique a pour but de recueillir des fonds pour l’organisme « au ...LIRE LA SUITE