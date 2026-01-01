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Deux nouvelles ressources pour accompagner les aînés

durée 31 mars 2026 | 00h00

Windsor — Le Centre d’action bénévole de Windsor et région confirme l’arrivée de deux nouvelles ressources pour veiller au mieux-être des personnes de 50 ans et plus.

Ainsi, l’équipe du CAB s’agrandit. « Nous vous présentons Isabelle Gosselin et Lucie Lemelin, nos nouvelles collègues, intervenantes auprès des aînés. Elles sont présentes pour accompagner les personnes de 50 ans et plus dans leur milieu de vie, afin de briser leur isolement, de favoriser leur autonomie et d’améliorer leur condition de vie », souligne Marie-Eve Riendeau, coordonnatrice des services de maintien à domicile et communications au CAB de Windsor et région.

Elles agissent comme un pont entre les aînés et les ressources communautaires, en les informant, les référant et les accompagnant dans leurs démarches

Leurs principales tâches consistent à soutenir les personnes lors d’un moment de vulnérabilité et à accompagner à court terme les personnes dans la recherche de solutions aux problématiques rencontrées. Elles pourront donc contribuer à l’amélioration du bien-être et à soutenir l’actualisation de l’autonomie ainsi que le maintien des activités dans la vie quotidienne et dans la communauté. Les intervenantes pourront référer, en cas de besoin, en collaboration avec la communauté.

L’équipe du CAB est composée de 110 bénévoles, de sept membres du conseil d’administration et de huit employés. Près de 600 personnes bénéficient des services régulièrement. Elle intervient à Saint-Claude, à Saint-Denis-de-Brompton, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, à Stoke, à Val-Joli et à Windsor.

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