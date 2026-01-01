Le CAB de Windsor applique des moyens de pression

Windsor — Du 23 mars au 2 avril, le Centre d’action bénévole de Windsor et région appliquera des moyens de pression appuyant ainsi le mouvement provincial « Le communautaire à boutte ».

Ce mouvement, qui a pris naissance dans le milieu communautaire en Mauricie, dénonce l’épuisement des organismes, le sous-financement chronique et la précarité dans laquelle les équipes doivent répondre à des besoins de plus en plus importants.

« Nous avons décidé de prendre des mesures de réduction de nos services. Soyez rassuré, nous ne ferons pas la grève durant deux semaines, nous continuerons d’offrir nos services essentiels au maintien à domicile (popote roulante, accompagnement transport et dépannage alimentaire). Nous prendrons plutôt des actions douces afin de nous faire entendre », souligne Nathalie Boisvert, directrice générale au Centre d’action bénévole de Windsor et région.

Le mouvement souhaite un financement récurrent et adéquat, des conditions de travail décentes, la reconnaissance pleine et entière du rôle des organismes ainsi que la protection de l’autonomie des groupes et la fin du financement précaire.

En Estrie, 115 organismes prennent part à ce mouvement. « Chaque organisme est libre d’appliquer les moyens de pression qui lui conviennent. Ce sont les conseils d’administration qui ont donné le feu vert. Pour notre part, nous avons décidé de maintenir les services essentiels. C’était impensable de fermer durant deux semaines », soutient Mme Boisvert, en insistant sur le fait qu’il s’agit de la plus grande mobilisation communautaire jamais vue.

De façon concrète, le personnel du CAB de Windsor et région n’effectuera aucun accueil téléphonique jusqu’au 2 avril. Les gens sont invités à laisser un message sur la boîte vocale. Cependant, seuls les messages des services essentiels (popote roulante, accompagnement transport et dépannage alimentaire) seront traités dans les meilleurs délais.

Le CAB n’acceptera aucune nouvelle inscription pour services offerts durant les deux semaines, sauf pour le dépannage alimentaire.

Certains services seront interrompus durant les deux semaines de la grève nationale : transport magasinage, Viactive, journée des Petits Bonheurs, visites amicales et le groupe de proches aidants.

« Pourquoi, à compétence égale, les gens du réseau de la santé ont un salaire plus élevé que les travailleurs du communautaire. Et s’il n’y avait aucun organisme communautaire au Québec, ça irait très mal. En Estrie, ce sont des millions de dollars qui manquent », de dire la directrice générale du CAB de Windsor et région.

Tout comme des milliers de travailleurs du communautaire, les gens du CAB de Windsor et région seront présents à la mobilisation estrienne qui aura lieu le vendredi 27 mars à Sherbrooke ainsi que le 2 avril devant l’Assemblée nationale.