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Plonger dans l’eau froide pour une bonne cause…

durée 17 mars 2026 | 00h00

Richmond — Une équipe de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François a pris part au Défi de l’ours polaire, qui consistait à plonger dans l’eau froide d’une piscine à Drummondville dans le but d’amasser des fonds.

Lors du défi, qui s’est tenu le samedi 7 février, une somme de 60 000 $ a été récoltée.

L’événement est organisé par la Course au flambeau des agents de la paix. La SQ est un membre actif de cet organisme et participe chaque année à plusieurs activités de financement.

Chaque dollar amassé lors de ces activités permet de financer des programmes d’Olympiques spéciaux du Québec pour les athlètes présentant une déficience intellectuelle.

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