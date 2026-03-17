Plonger dans l’eau froide pour une bonne cause…
Richmond — Une équipe de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François a pris part au Défi de l’ours polaire, qui consistait à plonger dans l’eau froide d’une piscine à Drummondville dans le but d’amasser des fonds.
Lors du défi, qui s’est tenu le samedi 7 février, une somme de 60 000 $ a été récoltée.
L’événement est organisé par la Course au flambeau des agents de la paix. La SQ est un membre actif de cet organisme et participe chaque année à plusieurs activités de financement.
Chaque dollar amassé lors de ces activités permet de financer des programmes d’Olympiques spéciaux du Québec pour les athlètes présentant une déficience intellectuelle.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une initiative de sensibilisation à Ham-Sud
Wotton — Une activité café-rencontre sur le sujet de la maltraitance envers les aînés s’est déroulée au centre communautaire de Ham-Sud le jeudi 17 septembre dernier. L’activité gratuite organisée par le comité bientraitance de la Table de concertation des Sources, chapeauté par l’organisme Culture aux ainés, aura permis de ...LIRE LA SUITE
Une Foire aux activités pour découvrir, rencontrer et célébrer la communauté
Windsor – La Maison de la famille Les Arbrisseaux, en collaboration avec le Comité d’accueil de la Ville de Windsor et de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, invite toute la population à participer à la Foire aux activités, qui se tiendra le dimanche 4 octobre 2026, de 10 h à 15 h, à l’école secondaire du Tournesol ...LIRE LA SUITE
Quatrième « Journée poutine cochonne » du Porc des Roy au profit de l’ACFA
Danville — Le samedi 19 septembre prochain, la quatrième édition de la Journée poutine cochonne sera organisée par la Boucherie à la Ferme Le Porc des Roy en collaboration avec de nombreux partenaires, y compris les éleveurs de porcs de l’Estrie. Cet événement thématique a pour but de recueillir des fonds pour l’organisme « au ...LIRE LA SUITE