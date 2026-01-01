Portes ouvertes à la Fabrique 409 le 16 mars prochain

Val-des-Sources — Après plusieurs mois d’attente, voilà que le projet de la Fabrique 409, chapeauté par le Centre d’action bénévole des Sources, voit enfin le jour.

C’est en grande pompe que le Directeur général Christian Boucher et son équipe accueilleront les visiteurs lors d’un événement portes ouvertes qui se tiendra dans les locaux complètement revampés du 409 de la 1re avenue à Val-des-Sources, le lundi 16 mars prochain de 10 h 30 à midi.

Ce lancement officiel des activités permettra, entre autres, de découvrir la toute nouvelle petite épicerie sociale destinée aux personnes de 60 ans et plus, ainsi qu’aux personnes vivant avec une situation économique difficile.

L’endroit, qui sera accessible par l’entremise d’une carte de membre gratuite obtenue après souscription auprès de l’équipe du CAB des Sources, permettra à sa clientèle de se prévaloir de produits d’épicerie variés à prix préférentiels.

« L’épicerie permet d’accroître l’accès à des produits de qualité en plus de favoriser l’inclusion sociale et la dignité des utilisateurs. Cette possibilité de faire un choix sur les produits achetés redonne également un pouvoir d’agir aux usagers. », souligna le Directeur général.

Il est à noter qu’il est d’ores et déjà possible aux personnes admissibles de s’inscrire via les bureaux du Centre d’action bénévole ou encore de vérifier leur éligibilité auprès de l’organisme, afin d’avoir accès à l’endroit dès les premiers jours d’ouverture. Jusqu’à maintenant ce sont plus de 800 cartes de membres qui ont été émises.

De plus, le 16 mars, les gens pourront aussi goûter à la laitue produite par l’organisme et être à même de constater les nombreuses innovations de la Fabrique 409. Le caveau communautaire est d’ailleurs officiellement mis en place, lequel est dédié à l’entreposage de légumes en plus de comporter une unité de congélation, une chambre froide et un espace d’entreposage sec.

« Les organismes membres de Moisson Estrie ont ainsi accès à de plus grands espaces d’entreposage afin de recevoir des denrées. Cet agrandissement leur permet de répondre à un plus grand nombre de demandes. Les denrées proviennent de Moisson Estrie, mais aussi de la récupération des supermarchés, d’activités de glanage ou même des citoyens de la MRC. », de poursuivre M. Boucher.

Ajoutons à cela le service de buanderie communautaire à faible coût et ouvert à tous sur les heures d’ouverture établies en similitude avec l’épicerie adjacente. Accessible aux aînés ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite, le service comprend également un volet de récupération et de livraison à domicile pour les personnes en perte d’autonomie. L’un des clous du projet de la Fabrique 409 est sans contredit la ferme verticale intérieure. Assurant une production stable et de haute qualité à l’année.

« Les installations permettent au CAB d’avoir une culture locale sans pesticides. Au maximum de sa capacité, plus de 2 400 laitues sont produites. Les légumes sont ensuite utilisés pour le dépannage alimentaire et vendus à l’épicerie communautaire ainsi que dans les épiceries et restaurants de la région. Les profits annuels générés par les différentes installations (buanderie, épicerie et vente de légumes) seront répartis entre plusieurs projets d’organismes locaux qui œuvrent dans le domaine alimentaire. », pouvait-on apprendre de la part de l’organisme communautaire.

Reposant en très grande partie sur le travail et l’implication de nombreux bénévoles, le CAB et la Fabrique 409 collaborent également au volet éducatif.

Ainsi, un projet de classes étudiantes analysant les différentes étapes de la plantation et de la pousse du jardin vertical pourra éventuellement être mis de l’avant avec une équipe de professeurs. Quant à l’aspect plus technique « Les élèves de la classe CFER de l’école secondaire de l’Escale ont également été mis à profit pendant tout le projet. Tous les mobiliers de l’épicerie et de la buanderie ont été créés par eux. Le projet de La Fabrique 409 est un réel exemple d’une communauté qui se prend en main pour soutenir sa population plus vulnérable. », de conclure fièrement Christian Boucher.