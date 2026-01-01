Un billet chanceux de 1 000 000 $ acheté au dépanneur Boni-Soir de Wotton

Wotton — Le service des relations médias de Loto-Québec a récemment fait savoir que la région des Cantons de l’Est comptait dorénavant de nouveaux millionnaires parmi ses résidents.

En effet le couple estrien formé de André Airoldi et Louise Vigneux ont vu la combinaison de l’Extra, laquelle était ajoutée à leur billet de lotto 6/49, leur rapporter la magique somme de 1 000 000 $ au tirage du samedi 17 janvier dernier.

Il est à noter que le billet gagnant a été acheté ici même, dans les Sources, soit chez le détaillant Boni-Soir de la rue Gosselin à Wotton.

Ainsi, le propriétaire du dépanneur en question recevra pour sa part une commission de 10 000 $, soit l’équivalent de 1 % du gain en question. Au moment d’écrire ces lignes, nous n’étions toujours pas parvenus à nous entretenir avec le gestionnaire de l’endroit afin de recueillir ses commentaires en lien avec l’événement.

Voilà donc un heureux résultat qui touche à la fois le couple et le détaillant de la petite municipalité de la MRC qui, bien qu’il s’agisse du hasard le plus pur, verra possiblement quelques personnes être tentées d’aller tester à leur tour « leur bonne étoile », en se procurant un billet sur le terminal chanceux de son commerce.

Dans la déclaration émise par les bureaux de la Société d’État de jeux de hasard et d’argent, on peut lire que « André Airoldi et Louise Vigneux étaient incrédules lorsqu’ils ont vérifié leur billet du Lotto 6/49 avec l’Extra.“Il y a beaucoup de zéros !”, a lancé André. Le couple a balayé le code à barres du billet à trois reprises à l’aide de l’application mobile Loto-Québec. Encore sceptique, Louise a comparé les numéros de leur billet à la combinaison gagnante de l’Extra du 17 janvier, affichée sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec. Ils gagnaient bien 1 000 000 $ ! »

Si nous apprenions du même coup que le premier souhaita profiter de son gain pour bonifier sa retraite à venir, sa partenaire, Louise, prendra quant à elle un moment de réflexion avant de planifier des projets.