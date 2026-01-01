Plus de 32 500 $ amassé lors du Vélothon

Val-des-Sources — On peut certainement dire que c’est « mission accomplie » pour le Vélothon 24 h organisé au profit de la Coopérative alimentaire des Sources.

En effet, l’événement qui se déroulait à l’agora de la place publique de l’école l’Escale du vendredi 20 février à 17 h au samedi 21 février à la même heure aura permis d’amasser la somme de 32 500 $.

Bien que l’organisme s’était fixé un objectif de 50 000 $ au départ, il va sans dire qu’il s’agit d’une somme substantielle recueillie au terme d’une première expérience de la sorte et qui permettra sans contredit à la Coopérative alimentaire de poursuivre son mandat de pourvoir à de l’aide alimentaire au sein des huit écoles présentes sur le territoire de la MRC des Sources.

La directrice générale de l’organisme et enseignante, Mme Véronic Poisson, se disait très touchée par la réponse des participants et par l’appui de la population. Qu’il s’agisse des gens du milieu des affaires, d’organismes partenaires ou de la population en générale, il semble que tout un chacun aura eu son mot à dire dans le succès remporter par l’activité de levée de fonds.

« Comme nous savons qu’il y a eu des coupures en éducation et que les aides gouvernementales sont de plus en plus difficiles, nous avons le désir de développer une certaine autonomie et tentons de ne pas uniquement bâtir notre confiance sur les subventions octroyées à notre organisme. De ce fait, avec les membres du conseil d’administration de la Coop alimentaire, nous cherchions une activité de financement qui serait à la fois participative, rassembleuse et non en continu sur une longue période. Comme des groupes étudiants inscrits au programme de santé globale avaient déjà fait une activité similaire pour le bien de la cause de Leucan, il y a de cela quelques années maintenant, nous avons trouvé l’idée fort intéressante et avons ainsi décidé de tenter le coup à notre tour. », de commenter, Mme Poisson.

C’est donc plus d’une dizaine d’équipe alliant en moyenne de cinq à huit personnes qui se sont relayées sur les vélos stationnaires mis à leurs dispositions au centre de l’aire d’activité.

Fait plutôt inusité, mais combien méritant, un groupe de trois étudiants de 4e secondaire, Oscar Darveau, Raphaël Chavarie et Léon Dussault, ont formé une équipe à part entière et se sont réparti les 24 h de pédalage pour la cause.

Ainsi, les gens pouvaient donc encourager les participants en allant porter de l’argent directement sur place ou encore en envoyant une contribution volontaire par l’entremise d’un virement bancaire automatique à l’adresse courriel [email protected].

Par ailleurs, près de 200 personnes se sont déplacées du côté de la cafétéria de la polyvalente au matin du samedi, afin de participer à faible coût au brunch commandité par de précieux partenaires de l’événement.

Qui plus est, Véronic Poisson confia qu’il était possible de contribuer à l’organisme tout au long de l’année via le principe de virement Interac à l’adresse ci-haut mentionnée, en prenant toutefois bien soin de préciser en commentaires qu’il s’agit de l’envoi d’un don, afin de faciliter la gestion des argents reçus.

Rappelons que depuis sa création en 2017, la Coopérative alimentaire des Sources sert, sur inscription ou recommandation de professionnels et en collaboration avec la fondation Christian Vachon et des intervenants du milieu, une moyenne variant de 150 à 200 repas par jour à de jeunes étudiants dans le besoin de la communauté. Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site internet de l’organisme au www.coopdessources.ca