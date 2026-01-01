Une panoplie d’activités au Festival du patrimoine irlandais 2026

Richmond — La Société St-Patrick de Richmond vient d’annoncer sa programmation pour le Festival du patrimoine irlandais 2026.

Ce festival très attendu, d’une durée d’un mois, annonce l’arrivée imminente du printemps.

Au programme : concerts de musique, contes, art, événements culturels et l’incontournable défilé !

Cette année marque le 149e anniversaire de la Société Saint-Patrick de Richmond et des environs, qui a été fondé en 1877.

« Le Festival est l’occasion de célébrer notre patrimoine commun, de s’amuser et de rassembler notre communauté. Nous sommes ravis de présenter une programmation fabuleuse de musiciens, de danseurs, de conteurs et d’artisans lors des événements qui se dérouleront du 6 au 29 mars 2026.

Je vous invite tous à vous joindre à la fête, vous ne le regretterez pas ! », souligne Erika Lockwood, présidente de la Société Saint-Patri

Les festivités débuteront le 6 mars et se poursuivront jusqu’au 29 mars. Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites.

Quelques-unes des activités…

Le traditionnel défilé de la Saint-Patrick aura lieu le 22 mars. Le départ est prévu à 14 h au coin de la 7e Avenue et la rue Craig.

Le 7 mars, dès 18 h, la programmation prévoit le souper au bœuf salé (Corned Beef) et porc rôti. L’activité se déroulera à l’Hôtel Gunter Taverne, 45, rue Principale N., Richmond. Les places limitées. Pour réservation : Erika 819-826-3322 - 35 $.

Le 14 mars, ce sera la fête celtique avec The Great Irish Gathering avec Tradarium en première partie. C’est à 19 h 30 au Centre d’art de Richmond : 33 $ adultes / enfants (12 ans et moins) gratuit.

Le 21 mars, dès 13 h, les gens sont invités à un hommage aux Irlandais. Les personnes présentes pourront célébrer avec Tradarium, Costello Irish Dancers, Steve et Carolyn Rutherford, Chelsey Morin et Jacob Morin. L’activité se déroule à l’église Unis de Durham Sud, 190, rue Principale, Durham Sud — 10 $ don suggéré.

Le 26 mars, à 11 h 30, c’est le dîner communautaire avec une touche irlandaise — Le Rivage, 423 Principale N., Richmond.

Le 29 mars, de 9 h à 12 h, c’est le fameux brunch de la Société Saint-Patrick, à la Légion de Richmond, 235, rue Collège N., Richmond. 15 $ à l’entrée / 7,50 $ enfants (12 et moins)

Pour consulter la programmation complète du Festival du patrimoine irlandais de cette année, rendez-vous sur le site web de la Société Saint-Patrick : richmondstpats.org Ce festival est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de nombreux commanditaires et partenaires, dont le Centre d’art de Richmond, les municipalités de Cleveland, Melbourne et Richmond ainsi que des organismes locaux.