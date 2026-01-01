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Le Cercle des fermières tisse des doudous pour la Tournée des nouveaux-nés

durée 15 mars 2026 | 00h00

Windsor — En collaboration avec la Ville, le cercle des fermières de Windsor a offert quatre petites couvertures à l’occasion de la Tournée des nouveaux-nés qui s’est déroulée le 8 mars dernier.

« Ben sûr, il y a beaucoup de nouveau-nés à Windsor. Il y en a 36. Nous n’avions pas le temps de faire des doudous pour tout le monde. Ainsi, la Ville de Windsor a fait tirer nos petites couvertures », de dire Carole Vigneux, responsable des communications au Cercle des fermières de Windsor.

Il faut mentionner que la Ville de Windsor a financé la laine pour la confection de ces couvertures.

C’est la première fois que le Cercle des fermières prend part d’une façon active à la Tournée des nouveaux-nés. « Nous avons offert à la Ville de tisser des doudous qui sont super douces », termine Mme Vigneux.

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