Le Cercle des fermières tisse des doudous pour la Tournée des nouveaux-nés

Windsor — En collaboration avec la Ville, le cercle des fermières de Windsor a offert quatre petites couvertures à l’occasion de la Tournée des nouveaux-nés qui s’est déroulée le 8 mars dernier.

« Ben sûr, il y a beaucoup de nouveau-nés à Windsor. Il y en a 36. Nous n’avions pas le temps de faire des doudous pour tout le monde. Ainsi, la Ville de Windsor a fait tirer nos petites couvertures », de dire Carole Vigneux, responsable des communications au Cercle des fermières de Windsor.

Il faut mentionner que la Ville de Windsor a financé la laine pour la confection de ces couvertures.

C’est la première fois que le Cercle des fermières prend part d’une façon active à la Tournée des nouveaux-nés. « Nous avons offert à la Ville de tisser des doudous qui sont super douces », termine Mme Vigneux.