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Eric Lefebvre rend hommage à deux ambulanciers

durée 15 mars 2026 | 00h00

Richmond — Lors d’une déclaration officielle à la Chambre des communes, le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, a rendu hommage à Serge Boulanger et David Leclerc, ambulanciers paramédicaux à la Coopérative de travailleurs d’ambulance de l’Estrie, qui ont effectué une intervention courageuse lors d’un incendie majeur survenu à Richmond le 8 janvier dernier.

Alors que l’incendie faisait rage sur la rue King, les deux ambulanciers ont alors posé un geste d’une grande bravoure : arrivant rapidement sur les lieux de l’incendie et en voyant que des personnes vulnérables se trouvaient toujours à l’intérieur, ils n’ont pas hésité à entrer dans le bâtiment envahi par la fumée afin d’évacuer un locataire âgé qui ignorait complètement de danger.

« Leur intervention rapide, réfléchie et sécuritaire a sans doute permis de sauver une vie en plus de venir au secours des patients sinistrés. Au-delà de leurs fonctions habituelles, ils ont fait preuve d’un sens du devoir, du courage et d’une humanité exemplaire. Au nom de tous mes collègues de la Chambre des communes, je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement exceptionnel », de dire le député.

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