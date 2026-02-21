Premier tirage au profit du Centre de répit Théo Vallières
Windsor — Dans le cadre de la campagne de financement du Centre de répit Théo Vallières, Roxanne et Théo Vallières du centre avec Juli Lemay, directrice du journal Actualités — L’Étincelle ont procédé à un premier tirage le 5 février 2026
Michel Spénard a gagné 700 $ alors que Laurent Geoffroy reçoit 250 $.
Pas moins de 400 billets ont été vendus au coût de 60 $ l’unité.
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