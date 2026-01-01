X
La randonnée aux flambeaux viendra éclairer les sentiers pédestres Quatre Saisons à Val-des-Sources

durée 18 février 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Un peu de luminosité et de chaleur viendront agrémenter et adoucir l’espace d’un moment les périodes froides que nous connaissons, avec la présentation de la septième édition de la toujours très populaire randonnée aux flambeaux annuelle à Val-des-Sources.

Organisée par les membres du comité des sentiers pédestres Quatre Saisons, en collaboration avec la Ville de Val-des-Sources ainsi que du précieux partenaire en la Coop Métro Plus, la population est invitée à participer à cette activité qui se veut tout à fait gratuite et qui se déroulera sous le signe du plaisir et de la bonne humeur le samedi 21 février prochain de 19 h 30 à 21 h dans le sentier principal du Geai bleu.

Claude Smith, président du comité et membre organisateur de l’événement, rappelle qu’il s’agit d’une activité sécuritaire et ouverte à la population de tout âge.

De plus, fidèle à la tradition des éditions antérieures, la randonnée sera accompagnée de musique, d’un feu de camp et d’un bon chocolat chaud pour venir combler le tout. Cette marche nocturne à l’ambiance feutrée réunit en moyenne plus d’une centaine de personnes chaque année.

Il s’agit effectivement d’un moment où les randonneurs débutants et expérimentés, seuls, en famille ou entre amis, sillonnent un parcours de 2,7 km spécialement aménagé pour profiter pleinement des attraits offerts par cet endroit à cette période de l’année.

Aucune réservation préalable n’est nécessaire et il est fortement recommandé de se vêtir bien chaudement pour participer à l’événement.

À noter que l’accessibilité au sentier peut se faire par l’entrée située à l’intersection des rues Filtre et Fillion ou encore via le stationnement de l’usine de filtration, du 633 boulevard Simoneau.

