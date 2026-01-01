X
Rechercher
Publicité

Le manque de bénévoles menace le comité des loisirs de Saint-François

durée 16 février 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-François-Xavier-de-Brompton - La pénurie de bénévoles menace la survie de nombreuses associations, événements sportifs et culturels, particulièrement au Québec. Le vieillissement des effectifs, le manque de relève chez les jeunes et des contraintes de temps liées au contexte économique freinent l’engagement. C’est le cas du Comité des loisirs de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Nous sommes un comité 100 % bénévole. Quand le comité est complet, nous pouvons compter sur sept membres. Actuellement, nous ne sommes que six. Au moins de mars, lors de l’assemblée générale annuelle, quatre membres vont quitter. C’est un énorme trou », déplore Mathieu Cadieux, président du Comité des loisirs de Saint-François-Xavier-de-Brompton 

Le Comité des bénévoles de Saint-François s’occupe de l’organisation de diverses activités au cours de l’année. Il va chercher des commandites et des fournisseurs. Il voit aux installations des équipements. Entre autres, le comité est responsable du carnaval d’hiver et de la fête nationale du Québec. 

« Quand je suis tombé en poste il y a deux ans, nous avons commencé l’année avec un manque de trois bénévoles. Il ne faut pas se le cacher : le temps c’est de l’argent pour tout le monde. C’est moins évident d’aller chercher les gens dans un tel contexte », de dire le président qui quittera son poste au mois de mars.

En fait, à cause du manque de bénévoles, le comité a dû couper certaines activités. « Nous faisions notre bingo un dimanche par mois. Ça a été repris par la municipalité qui l’a donné à d’autres organismes. Le bingo n’est donc pas disparu même si ce n’est plus le comité qui s’en occupe », soutient M. Cadieux. 

« L’année passée, nous avons organisé la fête nationale avec seulement trois membres sur le comité. C’était plutôt éreintant », souligne-t-il.

Le Comité peut toutefois compter sur la technicienne en loisirs de la municipalité pour diverses tâches. 

« Je m’inquiète pour la suite des choses. À seulement deux membres sur le comité, ce n’est pas évident. Nous cherchons des façons d’atteindre les gens pour qu’ils puissent venir nous donner un coup de main Le but de l’organisme, c’est de stimuler la vie dans la communauté », termine M. Cadieux, qui est le père de deux jeunes enfants et qui vient de commencer des cours à l’Université. 

L’assemblée générale annuelle du Comité des loisirs se tient le 16 mars à l’hôtel de ville de Saint-François-Xavier-de-Brompton. Les gens intéressés sont invités à se manifester sur la page Facebook de l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

MM. Peter Griffith et Mark Murphy, lauréats du Prix d’Excellence René Thibault

9 février 2026 | 0h00

MM. Peter Griffith et Mark Murphy, lauréats du Prix d’Excellence René Thibault

Richmond — Les lauréats du Prix d’Excellence René Thibault 2026 sont des personnalités bien connues dans la communauté de Richmond pour leur implication dans le monde des affaires depuis maintenant 43 ans. Il s’agit de MM. Peter Griffith et Mark Murphy, les dirigeants de l’entreprise Moulée Vallée Feed de Richmond. L’entreprise a été fondée en ...

LIRE LA SUITE
Une première expérience fort intéressante pour la « journée répare-tout »

31 janvier 2026 | 0h00

Une première expérience fort intéressante pour la « journée répare-tout »

Val-des-Sources— Le samedi 17 janvier, le Gym A21 de la MRC des Sources s’était littéralement transformé en atelier de tout genre dans le cadre de la journée thématique « répare-tout » chapeauté par la CDC des Sources et de ses activités initiées dans le cadre des Défis éco9.  Ainsi, la population était invitée à redonner vie à leurs objets ...

LIRE LA SUITE
Val-des-Sources accueillera la 4e édition de L’Hivernale

23 janvier 2026 | 0h00

Val-des-Sources accueillera la 4e édition de L’Hivernale

Val-des-Sources - Le site du parc Dollard s’animera une fois de plus le 31 janvier prochain, alors que la Ville de Val-des-Sources tiendra sa fête carnavalesque de la saison avec la présentation de L’Hivernale. La journée d’activités très populaire, qui se déroulera de 13 h à 17 h, sera à sa quatrième édition. Elle réunira une panoplie ...

LIRE LA SUITE