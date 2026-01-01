Le manque de bénévoles menace le comité des loisirs de Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton - La pénurie de bénévoles menace la survie de nombreuses associations, événements sportifs et culturels, particulièrement au Québec. Le vieillissement des effectifs, le manque de relève chez les jeunes et des contraintes de temps liées au contexte économique freinent l’engagement. C’est le cas du Comité des loisirs de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Nous sommes un comité 100 % bénévole. Quand le comité est complet, nous pouvons compter sur sept membres. Actuellement, nous ne sommes que six. Au moins de mars, lors de l’assemblée générale annuelle, quatre membres vont quitter. C’est un énorme trou », déplore Mathieu Cadieux, président du Comité des loisirs de Saint-François-Xavier-de-Brompton

Le Comité des bénévoles de Saint-François s’occupe de l’organisation de diverses activités au cours de l’année. Il va chercher des commandites et des fournisseurs. Il voit aux installations des équipements. Entre autres, le comité est responsable du carnaval d’hiver et de la fête nationale du Québec.

« Quand je suis tombé en poste il y a deux ans, nous avons commencé l’année avec un manque de trois bénévoles. Il ne faut pas se le cacher : le temps c’est de l’argent pour tout le monde. C’est moins évident d’aller chercher les gens dans un tel contexte », de dire le président qui quittera son poste au mois de mars.

En fait, à cause du manque de bénévoles, le comité a dû couper certaines activités. « Nous faisions notre bingo un dimanche par mois. Ça a été repris par la municipalité qui l’a donné à d’autres organismes. Le bingo n’est donc pas disparu même si ce n’est plus le comité qui s’en occupe », soutient M. Cadieux.

« L’année passée, nous avons organisé la fête nationale avec seulement trois membres sur le comité. C’était plutôt éreintant », souligne-t-il.

Le Comité peut toutefois compter sur la technicienne en loisirs de la municipalité pour diverses tâches.

« Je m’inquiète pour la suite des choses. À seulement deux membres sur le comité, ce n’est pas évident. Nous cherchons des façons d’atteindre les gens pour qu’ils puissent venir nous donner un coup de main Le but de l’organisme, c’est de stimuler la vie dans la communauté », termine M. Cadieux, qui est le père de deux jeunes enfants et qui vient de commencer des cours à l’Université.

L’assemblée générale annuelle du Comité des loisirs se tient le 16 mars à l’hôtel de ville de Saint-François-Xavier-de-Brompton. Les gens intéressés sont invités à se manifester sur la page Facebook de l’organisme.