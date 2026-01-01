MM. Peter Griffith et Mark Murphy, lauréats du Prix d’Excellence René Thibault

Richmond — Les lauréats du Prix d’Excellence René Thibault 2026 sont des personnalités bien connues dans la communauté de Richmond pour leur implication dans le monde des affaires depuis maintenant 43 ans. Il s’agit de MM. Peter Griffith et Mark Murphy, les dirigeants de l’entreprise Moulée Vallée Feed de Richmond.

L’entreprise a été fondée en 1987 par ces deux entrepreneurs qui œuvraient déjà, depuis 1982 dans le même domaine au sein de deux compagnies différentes situées à Richmond (Meunerie Johann) et Durham Sud (Coote, Murphy et Viens). Moulée Vallée bien connue dans la région estrienne se spécialise dans la fabrication et la distribution d’aliments et de moulées de qualité pour le bétail et les chevaux.

L’entreprise de Richmond propose également une gamme variée de produits dans son magasin divisé en trois sections : produits agricoles, produits équestres et articles pour animaux de compagnie. Elle offre également un service de consultation en nutrition équine. Moulée Vallée donne du travail à plus d’une quinzaine de personnes.

Tout en jouant un rôle important dans la vie économique de la région, les dirigeants de Moulée Vallée apportent également leur soutien à d’autres projets et événements sportifs, agricoles, scolaire et à différents organismes sociaux de la région. Ils ont également pris part au tournoi en tant qu’entraîneurs (pour Mark Murphy) et pères de joueurs.

« Nous sommes très reconnaissants envers le comité du tournoi Mousquiri de nous avoir choisis pour recevoir cet honneur, ont déclaré les copropriétaires de l’entreprise Richmondaise. Il s’agit d’une belle marque de reconnaissance et nous sommes très fiers de figurer en compagnie des autres membres qui ont été honorés par le passé. Le tournoi est un événement important à Richmond et nous tenons à féliciter tous les bénévoles qui s’impliquent chaque année ».

MM. Griffith et Murphy recevront le prix d’Excellence René Thibault ce vendredi 6 février à 18 h 40.

Récipiendaires

Ce prix est décerné annuellement depuis 1995 par le comité organisateur du tournoi et la Ville de Richmond. Il veut souligner les réalisations, les succès, l’implication bénévole, bref l’excellence des hommes et des femmes de notre région qui se distinguent dans différents secteurs d’activités (sport, affaires, culture, arts, mode, politique, bénévolat et autres).

Le premier récipiendaire du Prix d’Excellence René Thibault a été M. Ian Hume. Par la suite les autres lauréats ont été le curé Roland Bacon, Mme Michelle Nadeau, M. Réal Veilleux, M. Dustin Jones, M. Daniel Ménard, M. Jean-Paul Deslauriers, Mme Hélène Viger, M. Marc-André Martel, M. Bertrand Ménard, M. Sylvain Lefebvre, M. Jean-Guy Berthiaume, M. Sylvain Daigle, M. Robert Dalton, Mme Jeannette Charland, Mlle Roxane B. Deslauriers, M. Georges-Henri Poulin, M. Yvon Poirier, M. Jean-François Plante, M. Guy Boutin, M. Louis Cloutier, Mme Patricia Henderson, Mme Suzanne Nault, MM. Réal et Marcel Couture, Mme Manon Morin, M. Rudy Pelletier, Mlle Valérie St-Jean et M. Clifford Lancaster.

Texte par Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri