Une première expérience fort intéressante pour la « journée répare-tout »

Val-des-Sources— Le samedi 17 janvier, le Gym A21 de la MRC des Sources s’était littéralement transformé en atelier de tout genre dans le cadre de la journée thématique « répare-tout » chapeauté par la CDC des Sources et de ses activités initiées dans le cadre des Défis éco9.

Ainsi, la population était invitée à redonner vie à leurs objets plutôt que de s’en départir vers les sites d’enfouissement. C’est un constat très positif que dresse la CDC de cette journée « riche en apprentissages, en créativité et en plaisir partagé. »

L’organisme révèle que 14 personnes, ayant apporté un total de 22 objets, ont participé à cette première édition.

« Grâce à l’expertise et à l’implication de six bénévoles dévoués, 18 objets ont pu être réparés, tandis que deux diagnostics ont permis de déterminer les solutions possibles pour les items plus complexes. Fait marquant : Cinq participants ont activement pris part à la réparation de leurs propres objets, découvrant des techniques, des outils et des trucs pratiques pour prolonger la durée de vie de leurs biens. Cette participation directe a créé un bel esprit de collaboration et a contribué à renforcer l’autonomie des citoyens et citoyennes en matière de réparation. L’ambiance de la journée a été chaleureuse, inclusive et conviviale. Les échanges entre bénévoles, participants et visiteurs ont créé de belles connexions et mis en valeur l’entraide. Les ateliers créatifs de hiboux et de tawashis ont permis à sept personnes d’exprimer leur créativité. Ces activités ont nourri des discussions inspirantes sur la réutilisation et le plaisir de créer soi-même. La Journée « Répare-tout » s’inscrit parfaitement dans le défi du mois de janvier des Défis éco9, qui mettent de l’avant les cinq R (repenser, refuser, réduire, réutiliser, recycler). », mentionne la Corporation de développement communautaire des Sources, qui a également pris soin de souligner l’engagement des bénévoles présents, le CFER des Sources, ainsi que toutes les personnes qui ont participé et/ou encouragé l’initiative de cette journée toute spéciale.