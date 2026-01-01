X
Rechercher
Publicité

Une première expérience fort intéressante pour la « journée répare-tout »

durée 31 janvier 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources— Le samedi 17 janvier, le Gym A21 de la MRC des Sources s’était littéralement transformé en atelier de tout genre dans le cadre de la journée thématique « répare-tout » chapeauté par la CDC des Sources et de ses activités initiées dans le cadre des Défis éco9. 

Ainsi, la population était invitée à redonner vie à leurs objets plutôt que de s’en départir vers les sites d’enfouissement. C’est un constat très positif que dresse la CDC de cette journée « riche en apprentissages, en créativité et en plaisir partagé. » 

L’organisme révèle que 14 personnes, ayant apporté un total de 22 objets, ont participé à cette première édition. 

« Grâce à l’expertise et à l’implication de six bénévoles dévoués, 18 objets ont pu être réparés, tandis que deux diagnostics ont permis de déterminer les solutions possibles pour les items plus complexes. Fait marquant : Cinq participants ont activement pris part à la réparation de leurs propres objets, découvrant des techniques, des outils et des trucs pratiques pour prolonger la durée de vie de leurs biens. Cette participation directe a créé un bel esprit de collaboration et a contribué à renforcer l’autonomie des citoyens et citoyennes en matière de réparation. L’ambiance de la journée a été chaleureuse, inclusive et conviviale. Les échanges entre bénévoles, participants et visiteurs ont créé de belles connexions et mis en valeur l’entraide. Les ateliers créatifs de hiboux et de tawashis ont permis à sept personnes d’exprimer leur créativité. Ces activités ont nourri des discussions inspirantes sur la réutilisation et le plaisir de créer soi-même. La Journée « Répare-tout » s’inscrit parfaitement dans le défi du mois de janvier des Défis éco9, qui mettent de l’avant les cinq R (repenser, refuser, réduire, réutiliser, recycler). », mentionne la Corporation de développement communautaire des Sources, qui a également pris soin de souligner l’engagement des bénévoles présents, le CFER des Sources, ainsi que toutes les personnes qui ont participé et/ou encouragé l’initiative de cette journée toute spéciale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Val-des-Sources accueillera la 4e édition de L’Hivernale

23 janvier 2026 | 0h00

Val-des-Sources accueillera la 4e édition de L’Hivernale

Val-des-Sources - Le site du parc Dollard s’animera une fois de plus le 31 janvier prochain, alors que la Ville de Val-des-Sources tiendra sa fête carnavalesque de la saison avec la présentation de L’Hivernale. La journée d’activités très populaire, qui se déroulera de 13 h à 17 h, sera à sa quatrième édition. Elle réunira une panoplie ...

LIRE LA SUITE
Dîners communautaires gratuits dans le Val-Saint-François

22 janvier 2026 | 0h00

Dîners communautaires gratuits dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François — Soulignant la Journée mondiale des solitudes, des organismes communautaires du Val-Saint-François invitent les gens à partager un repas chaud, offert gratuitement, le vendredi 23 janvier, dans les trois pôles de la MRC. L’initiative « Une louche d’entraide » se veut un moment simple et humain, un temps pour se rassembler, ...

LIRE LA SUITE
Un vent de solidarité souffle sur Richmond

21 janvier 2026 | 0h00

Un vent de solidarité souffle sur Richmond

Richmond – À la suite de l’incendie qui a détruit un immeuble de 11 logements sur la rue King à Richmond, un vent de solidarité a rapidement soufflé de façon intensive sur la communauté dans le but d’aider les sinistrés. Le soir même du 8 janvier, les gens ont manifesté leur appui à ces personnes qui se retrouvaient à la rue sans rien. « Nous ...

LIRE LA SUITE