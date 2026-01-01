Val-des-Sources accueillera la 4e édition de L’Hivernale

Val-des-Sources - Le site du parc Dollard s’animera une fois de plus le 31 janvier prochain, alors que la Ville de Val-des-Sources tiendra sa fête carnavalesque de la saison avec la présentation de L’Hivernale.

La journée d’activités très populaire, qui se déroulera de 13 h à 17 h, sera à sa quatrième édition.

Elle réunira une panoplie d’occasions pour les citoyens qui désirent s’amuser en profitant pleinement des joies de la saison froide.

Ainsi, les participants pourront bénéficier d’une programmation familiale, que l’on pourrait qualifier d’aussi amusante que diversifiée. Parmi les activités offertes, on compte évidemment la glissade sur neige, le lancer de hache gonflable, le trampoline-benji, des terrains de curling et de hockey gonflables, ainsi qu’une station de feu de camp où vous pourrez vous réchauffer tout en dégustant de délicieuses guimauves et des saucisses grillées.

Tout cela sera accompagné, bien sûr, d’une animation musicale. Les festivaliers auront aussi la chance de déguster de la tire sur la neige, mais prendre note que celle-ci sera offerte en quantité limitée, donc peut-être prévoir arriver plus tôt que tard pour ainsi avoir un maximum de chances d’y goûter.

L’édition 2026 marquera aussi le retour des randonnées en calèches, qui seront quant à elles disponibles de 13h30 à 16h30. Un concours de coloriage pour les enfants de 12 ans et moins figure aussi à la programmation courante.

À noter que le comité organisateur a fait le choix de ne pas récidiver avec l’offre de l’activité créative de sculpture sur neige cette année et que l’igloo gonflable géant ne sera pas de retour non plus.

En outre, les gens pourront se réchauffer avec une tasse de chocolat chaud et déguster des collations, des bières et d’autres boissons dans les kiosques installés à cette occasion. Cette journée s’annonce être très amusante pour les enfants et les adultes.