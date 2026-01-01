Dîners communautaires gratuits dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François — Soulignant la Journée mondiale des solitudes, des organismes communautaires du Val-Saint-François invitent les gens à partager un repas chaud, offert gratuitement, le vendredi 23 janvier, dans les trois pôles de la MRC.

L’initiative « Une louche d’entraide » se veut un moment simple et humain, un temps pour se rassembler, fraternellement même si on ne se sent pas seul.

Ainsi, l’activité se déroulera Le Rivage/Les Tabliers, 423, rue Principale Nord, à Richmond, CABVER, 950, rue Saint-Joseph, à Valcourt, et au CJE du comté de Johnson, 91, rue Saint-Georges, à Windsor.

Ce geste veut rappeler que la solitude peut prendre plusieurs formes et qu’elle se traverse mieux ensemble.

Les gens sont invités à venir seuls, en famille, entre amis ou simplement pour être en présence d’autres personnes.

La Journée mondiale des solitudes, célébrée chaque année le 23 janvier (initiée en France par l’association Astrée), vise à sensibiliser au fléau de l’isolement social qui touche des millions de personnes. Elle met en lumière l’importance du lien social, avec des initiatives pour briser la solitude, particulièrement prégnante auprès des personnes vulnérables, des jeunes et des personnes âgées.