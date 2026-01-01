X
Une trentaine de tirages pour la Promotion des Fêtes de Richmond

durée 20 janvier 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond – Lors de la Promotion des Fêtes de Richmond, le père Noël a visité plusieurs commerces pour procéder à une trentaine de tirages.

Bien sûr, lors de son passage, le 23 décembre dernier, le père Noël a fait bien des heureux en procédant aux tirages au sein des commerces participants en compagnie des représentants du journal Actualités – L’Étincelle et de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond.

« Cette journée nous a permis de propager du bonheur en cette journée précédant le réveillon. C’est une bien belle réussite. Les gens de Richmond étaient bien contents de voir le père Noël dans les commerces. Nous sommes très satisfaits de cette journée », soutient Juli Lemay, directrice du journal Actualités – L’Étincelle.

Cette promotion a un impact majeur sur la communauté. « Lors des tirages, nous avons distribué beaucoup de joie. Mais aussi, c’est une excellente façon pour encourager l’achat local », de dire Mme Lemay.

Cette année, c’est la Boucherie du village qui a gagné le certificat-cadeau offert par le journal Actualités – L’Étincelle, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond.

