Les paniers de Noël des Filles d’Isabelle apportent chaleur et réconfort à plus de 256 familles de Val-des-Sources

Val-des-Sources — La salle communautaire La Bénévole de Val-des-Sources fourmillait d’activités de toute part au cours de la dernière fin de semaine, alors que celle-ci s’était littéralement transformée en véritable quartier général dans le cadre de la traditionnelle distribution des Paniers de Noël des Filles d’Isabelle, qui a eu lieu lors de la journée du dimanche 21 décembre.

Cette 85e édition aura permis, grâce encore une fois à la très grande générosité de la communauté, d’apporter un important soutien comprenant des denrées, des produits d’hygiène, de même que quelques jouets lorsque possible, à des familles et personnes seules de Val-des-Sources en cette période des Fêtes.

Au total ce sont plus de 256 demandes auxquelles la responsable de l’activité, Francyne Audet, et son extraordinaire équipe, ont pu apporter une réponse favorable, car l’ensemble des demandes reçues auront été desservies par l’équipe.

Ajoutons à cela quelques paniers supplémentaires livrés en appui à une municipalité avoisinante et nous avons une fois de plus le portrait d’une réussite complète sur les plans communautaires et humains.

« De notre côté, nous avons été à même de remarquer que le nombre global de demandes est demeuré sensiblement semblable à celui de l’année dernière, avec cependant une augmentation marquée du côté de gens à la retraite. », de mentionner, Mme Audet.

Voilà une précision importante qui met une fois de plus en lumière les enjeux que peut apporter l’augmentation significative du coût de la vie.

Personnellement au cœur de l’activité des Paniers de Noël des Filles d’Isabelle depuis 25 ans maintenant, madame Audet se disait ravie du travail effectué par les membres du comité, ainsi que les très nombreux bénévoles qui ont généreusement accepté de collaborer à la cause, notamment en ce qui a trait à la préparation des boîtes, ainsi qu’à la distribution en elle-même.

« Nous avons une cinquantaine de bénévoles pour faire la livraison des paniers aujourd’hui et à ceux-ci s’ajoute une équipe de policiers de la Sûreté du Québec qui nous apporte précieusement leur aide encore une fois sur la distribution cette année. J’aimerais également souligner l’apport de l’organisme Cuisine Amitié qui nous a fourni de la nourriture pour les paniers ainsi que pour nos bénévoles. Il s’agissait d’une première cette année et je les en remercie. », a-t-elle poursuivi. À noter : l’ensemble des denrées, produits et victuailles contenus dans les paniers de Noël proviennent de marchés locaux.

En terminant, Francyne Audet souhaita remercier la population qui a contribué de manière très généreuse à la campagne de levée de fonds « Donner au suivant », ainsi que le parrain d’honneur 2025, M. Michael Khan, les membres du comité organisateur, les commanditaires, ainsi que tous les bénévoles pour leur soutien et leurs apports à la cause, une fois de plus cette année.