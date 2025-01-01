Distribution des paniers de Noël du Club Aramis de Val-des-Sources

Val-des-Sources — C’est appuyé d’une vingtaine de bénévoles que le comité organisateur des paniers de Noël du Club Aramis de Val-des-Sources a procédé le samedi 13 décembre dernier à la distribution aux personnes et familles dans le besoin de la région.

En complémentarité avec les paniers de Noël des Filles d’Isabelle, le Club Aramis était cette année à sa 16e édition d’implication, afin d’offrir un peu de chaleur, de répit et de réconfort dans leur communauté durant le temps des fêtes. Au total ce sont plus de 11 personnes et familles qui auront vu les membres d’équipes de bénévoles venir sonner à leur porte au cours de l’avant-midi pour y déposer des boites personnalisées à leurs besoins comprenant à la fois des provisions alimentaires et produits d’hygiène ; le tout évalué à plusieurs centaines de dollars par adresse desservie.

« Grâce à la très grande générosité des commanditaires et partenaires qui embrassent la cause avec cœur, nous sommes ravis de pouvoir apporter une fois de plus notre soutien à la communauté et ainsi leur permettre de mettre l’incertitude alimentaire de côté pour quelques semaines au minimum. De plus, nous avons eu la chance d’espérer intégrer certains sourires en plus dans nos distributions, en y ajoutant jouets, peluches ou autres items cadeaux pour les enfants, lesquels furent généreusement offerts par la population. »

« J’aimerais prendre le temps de remercier le comité organisateur des paniers de Noël du Club Aramis, dont j’ai l’honneur de faire partie en compagnie de Keven Bédard, Joanie Davignon-Normandin, Marie-Pierre Letendre, et Yvan Martel, pour tout le travail accompli lors de cette 16e édition. Merci aussi à José Laroche et à tous les bénévoles qui nous accompagnent dans l’aventure tout au long de l’année. Vous comprendrez que je ne peux passer sous silence l’apport essentiel qu’apportent les commanditaires à la réussite de l’événement. Bien que nous les remerciions tous avec la même gratitude, je me permettrai tout de même de mentionner les propriétaires du salon de quilles Quille-O-Rama Val-des-Sources, qui en plus de nous soutenir année après année, ont ajouté des certificats de parties gratuites, dans le but que les bénéficiaires puissent bonifier leur période des fêtes avec un peu d’amusement en famille. »

« Soulignons par ailleurs que la Pharmacie Jean Coutu de Val-des-Sources a aussi contribué aux paniers par l’entremise de chèques-cadeaux. J’aimerais également mentionner l’apport de quelques partenaires, tels que : Béton Bédard, Ciment Ro-No, Lemay Fleury Construction, l’Association des Pompiers de Val-des-Sources, la ville de Val-des-Sources, ainsi que tous ceux et celles qui ont généreusement collaboré avec nous encore une fois en 2025. Un grand merci des plus sincères à tout un chacun ! », de commenter le responsable de l’activité pour le Club Aramis local, Mathieu Lefebvre.