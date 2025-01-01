Saint-François remet plus de 4200 $ à deux citoyens remarquables

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Adam Rousseau, maire de 2021 à 2025, s’est joint à Alexandre Roy, maire de 2025 à 2029, pour remettre les bénéfices de la vente de bière et de saucisses, soit 4 220,50 $, à deux résidents de Saint-François. Ces bénéfices ont été remis à Laura Côté-Collin, une athlète internationale de volley-ball de plage, et à Julie Dubois, une initiatrice de l’enquête de la Direction de la santé publique sur le nombre de cas de sclérose latérale amyotrophique dans la région du Val-Saint-François.

« Le souper bières et saucisses, une idée du maire Adam Rousseau, vise à amasser des dons pour nos citoyens ou nos organismes. C’est lui qui a présidé les trois éditions, dont la dernière, qui s’est tenue le 18 octobre. Sa présence est donc importante pour remettre les sommes », souligne l’actuel maire de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Alexandre Roy.

Se partageant les profits à parts égales, les deux citoyennes apprécient cette aide financière qui leur permet de poursuivre leurs objectifs. « J’aimerai remercier toute l’équipe de la Municipalité pour son travail incroyable lors de ce souper. Les fonds amassés me permettront de poursuivre ma route vers les Jeux olympiques de Los Angeles. Concrètement, cet appui financier contribuera à couvrir les frais de mon camp d’entrainement de mars 2026, étape essentielle pour bien amorcer la saison », remercie Laura Côté-Collin.

Quant à Julie Dubois, elle remettra sa part de 2 110,25 $ à l’Association de la sclérose latérale amyotrophique. « Je tiens vraiment à remercier la Municipalité dans son soutien dans cette cause qui me tient à cœur. Je continue ma lutte pour nos générations à venir », affirme-t-elle.

Au total, ce sont 10 329,65 $ qui ont été remis ces trois dernières années. « Oui, le souper Bières et saucisses c’est mon idée, mais son succès réside dans la participation des citoyens qui ont eu une occasion de se rencontrer entre adultes, également dans celle des partenaires de la Municipalité qui ont contribué en dons ou en commandites et dans celle des membres du conseil qui ont dit oui à l’initiative. En fait, si nous avons pu remettre un peu plus de 10 000 $ à l’école, à Laura, au Houppier et à Julie, c’est parce que c’est toute la communauté qui a contribué à redonner à la communauté », conclut l’ancien maire, Adam Rousseau.