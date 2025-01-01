Le plus beau des cadeaux : donner de son temps

Windsor – Le Centre d’action bénévole de Windsor et région est à la recherche de bénévoles pour la nouvelle année à venir.

Le Centre d’action bénévole souhaite collaborer avec des gens engagés, bienveillants et généreux pour tous les secteurs d’activités : aides en cuisine, préposés à la préparation des sacs ou chauffeurs baladeurs pour la livraison de la popote roulante; préposés aux dons et commis au tri pour la banque alimentaire; chauffeurs pour l’accompagnement transport à des rendez-vous médicaux ou pour l’aide à la commission ou encore commis pour la clinique d’impôts.

Les bienfaits du bénévolat

« Donner de son temps est un cadeau précieux que l’on fait non seulement aux gens de la communauté, mais aussi à soi-même. Au-delà du don de soi et du partage, le bénévolat enrichit notre expérience de vie. Le bénévolat est une activité bénéfique : il améliore la santé physique et mentale, enrichit la vie sociale, permet de développer de nouvelles compétences et de renforcer le sentiment d’accomplissement et de satisfaction et en plus, il a un impact positif sur notre milieu », soutient Marie-Eve Riendeau, coordonnatrice des services de maintien à domicile et communications au CAB de Windsor et région.

Sylvia Wheeler, bénévole au Centre d’action bénévole de Windsor et région, depuis 2010, témoigne : « Mon bénévolat au CAB m’apporte bonheur et satisfaction. Ça me réjouit de faire quelque chose pour les autres et de me rendre utile. Cette activité humaine m’a appris la bienveillance : prendre soin des autres tout en prenant soin de moi. »

Rejoignez l’équipe

Grâce à la collaboration et à l’engagement d’une centaine de bénévoles, le Centre d’action bénévole de Windsor et région peut accomplir sa mission, soit celle de veiller au bien-être collectif. « Chaque heure de bénévolat, chaque écoute active, chaque service rendu ou chaque main tendue fait une réelle différence dans la vie des gens de chez nous. L’aventure vous appelle? Venez donc semer du bonheur avec nous. Contactez-nous au 819 845-5522 », souligne Mme Riendeau.

Depuis plus de 45 ans, le Centre d’action bénévole de Windsor et région est au cœur de l’activité communautaire. Grâce à ses petits gestes, ses sourires et son rayonnement, l’équipe du CAB contribue quotidiennement à améliorer la qualité de vie des gens d’ici. L’équipe est composée de 110 bénévoles, de sept membres du conseil d’administration et de six employés. Près de 600 personnes bénéficient des services régulièrement.

« Nous sommes fiers de contribuer au mieux-être de notre collectivité », termine Mme Riendeau.