Thérèse Bellavance célèbre ses 100 ans

Val-des-Sources — C’était jour de fête le dimanche 7 décembre dernier, alors que cette journée marquait le 100e anniversaire de naissance de madame Thérèse Bellavance, de Val-des-Sources.

Résidente du Centre d’hébergement et de soins de longue durée de la MRC des Sources, la dame a vu le député de Richmond, M. André Bachand, souligner l’événement à l’occasion d’une visite quelques jours auparavant. Il lui a remis des fleurs et un certificat honorifique de l’Assemblée nationale.

Ayant partagé sa vie avec feu M. Hervé René, qu’elle a épousé le 11 juin 1949, le couple aura eu cinq filles. Au fil du temps la famille est venue s’agrandir avec dix petits-enfants et quatorze arrière-petits-enfants.

« Femme dévouée et bienveillante, madame Bellavance a consacré sa vie à sa famille. Elle a été femme au foyer et s’est également occupée de ses beaux-parents avec patience et générosité. Son époux, pour sa part, a œuvré comme forgeron dans sa jeunesse avant de travailler pendant près de 30 ans comme facteur. Toujours souriante et accueillante, Mme Bellavance est reconnue pour sa grande hospitalité, sa bonne cuisine et sa joie de vivre. Passionnée de cartes, de tricot, de bingo et surtout de chant, elle a mis son talent au service de sa communauté, notamment comme chanteuse dans une chorale et présidente du club de l’Âge d’Or. Le député Bachand salue avec respect et admiration le parcours de madame Bellavance, qui demeure une figure estimée et appréciée de la communauté de Val-des-Sources. », mentionne le député provincial.

« Atteindre 100 ans, c’est une vie entière de souvenirs, d’amour et d’engagement. Mme Bellavance est un exemple inspirant de dévouement familial et de vitalité. Je lui souhaite, un très heureux anniversaire et de nombreuses autres belles journées entourées des siens », de conclure, M. Bachand.

À noter que la fêtée aura eu le privilège de recevoir une lettre signée de la main du premier ministre du Québec, François Legault.