X
Rechercher
Publicité

Thérèse Bellavance célèbre ses 100 ans

durée 18 décembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — C’était jour de fête le dimanche 7 décembre dernier, alors que cette journée marquait le 100e anniversaire de naissance de madame Thérèse Bellavance, de Val-des-Sources.

Résidente du Centre d’hébergement et de soins de longue durée de la MRC des Sources, la dame a vu le député de Richmond, M. André Bachand, souligner l’événement à l’occasion d’une visite quelques jours auparavant. Il lui a remis des fleurs et un certificat honorifique de l’Assemblée nationale.

Ayant partagé sa vie avec feu M. Hervé René, qu’elle a épousé le 11 juin 1949, le couple aura eu cinq filles. Au fil du temps la famille est venue s’agrandir avec dix petits-enfants et quatorze arrière-petits-enfants.

« Femme dévouée et bienveillante, madame Bellavance a consacré sa vie à sa famille. Elle a été femme au foyer et s’est également occupée de ses beaux-parents avec patience et générosité. Son époux, pour sa part, a œuvré comme forgeron dans sa jeunesse avant de travailler pendant près de 30 ans comme facteur. Toujours souriante et accueillante, Mme Bellavance est reconnue pour sa grande hospitalité, sa bonne cuisine et sa joie de vivre. Passionnée de cartes, de tricot, de bingo et surtout de chant, elle a mis son talent au service de sa communauté, notamment comme chanteuse dans une chorale et présidente du club de l’Âge d’Or. Le député Bachand salue avec respect et admiration le parcours de madame Bellavance, qui demeure une figure estimée et appréciée de la communauté de Val-des-Sources. », mentionne le député provincial.

« Atteindre 100 ans, c’est une vie entière de souvenirs, d’amour et d’engagement. Mme Bellavance est un exemple inspirant de dévouement familial et de vitalité. Je lui souhaite, un très heureux anniversaire et de nombreuses autres belles journées entourées des siens », de conclure, M. Bachand.

À noter que la fêtée aura eu le privilège de recevoir une lettre signée de la main du premier ministre du Québec, François Legault.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La guignolée des médias permet d’amasser 16 513 $

13 décembre 2025 | 0h00

La guignolée des médias permet d’amasser 16 513 $

Windsor — Malgré le temps froid, une trentaine de bénévoles ont amassé 16 513 $ lors de la guignolée des médias qui s’est déroulée dans la région de Windsor jeudi dernier. « Nous avons vécu une journée exceptionnelle. Nous avons commencé très tôt et nous avons fini tard en soirée pour finaliser le décompte. Nous avions quatre points de collecte : ...

LIRE LA SUITE
Quatre jeunes travailleurs aident une quinzaine de familles dans le besoin

12 décembre 2025 | 0h00

Quatre jeunes travailleurs aident une quinzaine de familles dans le besoin

Windsor — Dans les campagnes des œuvres charitables, la relève existe dans la région de Windsor. Quatre jeunes travailleurs, ayant eu une enfance plutôt difficile, ont uni leur force pour distribuer des paniers de Noël à une quinzaine de familles dans le besoin. Il s’agit de Guillaume Vachon Boulanger (VBL Autocentre), de Frédéric Dubois (DUBWooD ...

LIRE LA SUITE
La magie des fêtes s’installe dans la région

10 décembre 2025 | 0h00

La magie des fêtes s’installe dans la région

Actualités-L’Étincelle — Avec des défilés du père Noël à Danville, à Richmond et à Windsor, la magie des Fêtes s’est installée dans la région. Les jeunes et les moins jeunes ont alors pu vivre des moments remplis d’émerveillement, d’activités et de joie en famille. Le défilé du père Noël est un événement festif qui rassemble les familles et ...

LIRE LA SUITE