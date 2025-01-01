X
Quatre jeunes travailleurs aident une quinzaine de familles dans le besoin

durée 12 décembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Dans les campagnes des œuvres charitables, la relève existe dans la région de Windsor. Quatre jeunes travailleurs, ayant eu une enfance plutôt difficile, ont uni leur force pour distribuer des paniers de Noël à une quinzaine de familles dans le besoin.

Il s’agit de Guillaume Vachon Boulanger (VBL Autocentre), de Frédéric Dubois (DUBWooD TATToo Ink), de Paul-André Boulet (Peinture TopCoating) et de Mathieu Vallières (MV TATTOO).

« C’est la troisième année que nous consacrons temps et énergie pour acheminer nos paniers de Noël. Nous avons commencé ça tranquillement. Nous sommes très présents sur les médias sociaux. Nous avons fait une campagne de sollicitation. Les clients embarquent ; les gens embarquent ; les compagnies embarquent. Jusqu’à présent, nous avons ramassé plus de 6000 $. Cette année, nous serons en mesure d’aider une quinzaine de famille », confirme Guillaume Vachon Boulanger.

Chaque panier comprend environ 300 $ d’épicerie et de cartes-cadeaux. « Nous nous assurons que les demandes d’aide sont bien réelles. Les gens viennent nous porter des boites de denrées. Nous sollicitons surtout les entreprises. Nos clients sont également très généreux », de dire M. Vachon Boulanger.

Selon lui, les entreprises de la région répondent très bien à l’appel. « Les quatre, nous avons eu une enfance plutôt difficile. Nous avons tous bien viré. Ce sont maintenant les quatre maganés de la vie qui redonnent aux autres », soutient-il.

Pour trouver les familles à aider, les quatre travailleurs lancent des messages. « Les gens sont souvent gênés de nous le demander directement », souligne M. Vachon Boulanger.

Si vous êtes dans le besoin, n’hésitez pas à les contacter.

La distribution des paniers devrait se faire vers le 20 décembre. Les gens intéressés à contribuer doivent se rendre chez VBL Autocentre. « Ils peuvent également nous écrire. Les gens ont jusqu’au 18 décembre pour nous aider dans la préparation de nos paniers de Noël. L’an prochain, ça va être encore plus gros », affirme-t-il.

