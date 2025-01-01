La guignolée des médias permet d’amasser 16 513 $

Windsor — Malgré le temps froid, une trentaine de bénévoles ont amassé 16 513 $ lors de la guignolée des médias qui s’est déroulée dans la région de Windsor jeudi dernier.

« Nous avons vécu une journée exceptionnelle. Nous avons commencé très tôt et nous avons fini tard en soirée pour finaliser le décompte. Nous avions quatre points de collecte : deux à Windsor, une à Saint-François et une à Saint-Denis-de-Brompton, sur trois plages horaires différentes. Les gens ont été très généreux », souligne Nathalie Boisvert, directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor et région, l’organisme bénéficiaire de la guignolée des médias.

Selon elle, les gens ont fait preuve d’une grande générosité. « C’est impressionnant. L’argent amassé servira à notre banque alimentaire, qui est de plus en plus sollicitée. Il nous reste quatre mois avant notre fin d’année et nous avons déjà atteint le nombre d’aides que nous avions à la fin de l’année passée. Les gens ont faim. Le coût de la vie fait en sorte que les gens ont de la difficulté à arriver. C’est toujours plus cher et les salaires ne suivent pas. Ainsi, les familles et les personnes seules en arrachent », de dire Mme Boisvert.

Il s’agissait en fait de la première année de la guignolée des médias au bénéfice du Centre d’action bénévole de Windsor et région. « C’est déjà décidé ; nous allons répéter l’expérience l’an prochain. Il faut souligner la collaboration des municipalités. Il y a eu une belle mobilisation autour de cet événement », soutient la directrice générale.