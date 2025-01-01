X
Rechercher
Publicité

La guignolée des médias permet d’amasser 16 513 $

durée 13 décembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Malgré le temps froid, une trentaine de bénévoles ont amassé 16 513 $ lors de la guignolée des médias qui s’est déroulée dans la région de Windsor jeudi dernier.

« Nous avons vécu une journée exceptionnelle. Nous avons commencé très tôt et nous avons fini tard en soirée pour finaliser le décompte. Nous avions quatre points de collecte : deux à Windsor, une à Saint-François et une à Saint-Denis-de-Brompton, sur trois plages horaires différentes. Les gens ont été très généreux », souligne Nathalie Boisvert, directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor et région, l’organisme bénéficiaire de la guignolée des médias.

Selon elle, les gens ont fait preuve d’une grande générosité. « C’est impressionnant. L’argent amassé servira à notre banque alimentaire, qui est de plus en plus sollicitée. Il nous reste quatre mois avant notre fin d’année et nous avons déjà atteint le nombre d’aides que nous avions à la fin de l’année passée. Les gens ont faim. Le coût de la vie fait en sorte que les gens ont de la difficulté à arriver. C’est toujours plus cher et les salaires ne suivent pas. Ainsi, les familles et les personnes seules en arrachent », de dire Mme Boisvert.

Il s’agissait en fait de la première année de la guignolée des médias au bénéfice du Centre d’action bénévole de Windsor et région. « C’est déjà décidé ; nous allons répéter l’expérience l’an prochain. Il faut souligner la collaboration des municipalités. Il y a eu une belle mobilisation autour de cet événement », soutient la directrice générale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quatre jeunes travailleurs aident une quinzaine de familles dans le besoin

12 décembre 2025 | 0h00

Quatre jeunes travailleurs aident une quinzaine de familles dans le besoin

Windsor — Dans les campagnes des œuvres charitables, la relève existe dans la région de Windsor. Quatre jeunes travailleurs, ayant eu une enfance plutôt difficile, ont uni leur force pour distribuer des paniers de Noël à une quinzaine de familles dans le besoin. Il s’agit de Guillaume Vachon Boulanger (VBL Autocentre), de Frédéric Dubois (DUBWooD ...

LIRE LA SUITE
La magie des fêtes s’installe dans la région

10 décembre 2025 | 0h00

La magie des fêtes s’installe dans la région

Actualités-L’Étincelle — Avec des défilés du père Noël à Danville, à Richmond et à Windsor, la magie des Fêtes s’est installée dans la région. Les jeunes et les moins jeunes ont alors pu vivre des moments remplis d’émerveillement, d’activités et de joie en famille. Le défilé du père Noël est un événement festif qui rassemble les familles et ...

LIRE LA SUITE
Le CAB de Windsor en campagne de financement avec ses traditionnels pâtés

3 décembre 2025 | 0h00

Le CAB de Windsor en campagne de financement avec ses traditionnels pâtés

Windsor — C’est devenu une tradition : le Centre d’action bénévole de Windsor et région a entrepris sa campagne de financement annuel avec la vente de ses pâtées durant le temps des Fêtes. Encore cette année, l’objectif a été fixé à 2500 pâtés, ce qui devrait permettre à l’organisation d’aller chercher entre 15 000 $ et 20 000 $. « Mais, ...

LIRE LA SUITE