La magie des fêtes s’installe dans la région

Actualités-L’Étincelle — Avec des défilés du père Noël à Danville, à Richmond et à Windsor, la magie des Fêtes s’est installée dans la région.

Les jeunes et les moins jeunes ont alors pu vivre des moments remplis d’émerveillement, d’activités et de joie en famille.

Le défilé du père Noël est un événement festif qui rassemble les familles et les amis pour célébrer la magie de Noël. Des chars allégoriques, des fanfares et des personnages colorés défilent dans les rues, répandant joie et bonne humeur.

Le père Noël lui-même a fait une apparition spéciale. C’est un moment de réjouissance et de partage qui marque le début de la saison des fêtes.

Les participants et les spectateurs se sont laissé emporter par l’esprit de Noël, créant des souvenirs inoubliables.