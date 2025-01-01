Quand la magie de Noël illumine le cœur et la maisonnée

Val-des-Sources — Lorsque que revient le temps des fêtes, il est de coutume, pour plusieurs d’entre nous, d’égayer le décor de nos maisons en les revêtant de leurs plus beaux atours pour l’occasion.

Installations de lumières, quelques guirlandes, sans oublier le traditionnel sapin, qui se veut certainement un des emblèmes incontournables de la fête de Noël.

Quel bonheur que de défiler dans les rues et de s’imprégner de la magie que nous apportent ces montages de décorations féériques !

Il va sans dire que cela peut très vite devenir une passion. On peut alors transposer cette magie dans notre quotidien, en métamorphosant les reflets de notre environnement, en accentuant ainsi sa beauté, sa chaleur et son réconfort, le temps de quelques semaines.

Cela résume en quelques lignes et de manière très sommaire l’expérience de l’auteur de ces lignes lors de la rencontre avec M. Denis Hinse et Mme Diane Sylvain, un couple passionné habitant la ville de Val-des-Sources, qui ne compte pas les heures pour transformer leur maison en véritable petit musée du Bonheur, en y incluant l’imaginaire de toutes les sphères de l’univers mythique et ancestral de la fête de Noël.

M. Hinse, policier à la retraite ayant notamment œuvré pendant bon nombre d’années à Asbestos, ainsi que son épouse, ont généreusement accepté d’ouvrir leurs portes au journal Actualités-L’Étincelle, afin de partager un peu de leur passion avec l’ensemble des lecteurs de notre communauté.

Sur place nous eûmes la chance de contempler d’innombrables pièces, items et accessoires, dont plusieurs sont issus de collections et/ou de confections uniques, disposées de manières précises et méthodiques aux quatre coins de la maisonnée. Au cœur du salon, nous fûmes à même d’y retrouver l’un des attraits marquants du décor, soit le gigantesque village de Noël.

« Nous avons débuté le montage du village de Noël par pur plaisir familial au début des années 90. À l’époque nous n’avions que trois maisons environ, mais, par la suite, nous en avons ajouté graduellement au fil des années, tout en y apportant un apport bien personnel alors que j’ai peint plusieurs petits bâtiments par temps libres, dont certains en compagnie de ma fille qui possède un talent artistique indéniable. Chaque année, nous essayons d’apporter des changements à la thématique du village que nous installons. Parfois, cela peut être une ville, un lieu en particulier, un montage de cirque extérieur, de carnaval, etc. Cette année le thème est le village alpin, donc tout est disposé afin de reproduire notre imaginaire de ce à quoi cela pourrait ressembler. Bien entendu le plaisir est d’y intégrer une multitude d’items qui viennent rehausser davantage le décor. Généralement, moi et Diane, on se divise les tâches. Alors que je me consacre au montage du village, elle s’occupe notamment de l’ensemble de la décoration des murs et fenêtres, c’est un gros travail d’équipe. », de relater avec le sourire, M. Hinse.

À ce titre madame Sylvain-Hinse souligna en effet l’importance pour le couple de partager cette même passion pour la décoration thématique, alors que le couple a même fait partie d’un club d’amateurs et de collectionneurs d’items de Noël situé dans la région de Montréal pendant près de 20 ans.

« Nous continuons d’ajouter aléatoirement des pièces lorsque nous croisons une pièce pour laquelle nous avons un coup de cœur. Il faut dire que beaucoup de nos pièces proviennent également de brocantes et ventes-débarras où de jolies pièces deviennent parfois disponibles. », ajouta pour sa part Mme Diane.

Denis Hinse conclut notre entretien en mentionnant que, maintenant que la décoration intérieure est complétée, ce dernier entamera au cours des prochains jours la disposition des attraits à l’extérieur de la résidence.

Soyez donc aux aguets si vous passez par la rue Laurier au cours des prochaines semaines, car il se pourrait bien que vous retombiez nez à nez avec votre cœur d’enfants devant les montages féériques, gracieuseté de la passion commune de monsieur et madame Hinse.