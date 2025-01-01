L’évènement « Donnez au Suivant » se tiendra en décembre à Val-des-Sources

Val-des-Sources — La grande collecte « Donnez au Suivant », orchestrée par Les Filles d’Isabelle, cercle St-Aimé d’Asbestos dans le cadre de la préparation des Paniers de Noël, se déroulera le dimanche 14 décembre prochain dans la ville de Val-des-Sources.

Fidèle à ses habitudes, le fonctionnement de l’activité comprendra des équipes de bénévoles dûment identifiés qui sillonneront les quatre coins de la municipalité afin de recueillir les dons en denrées, contenants consignés ou monétaires, lesquels serviront à la confection des paniers 2025.

Cette année encore, l’événement dépendra de la générosité de la population pour réussir. L’organisme prévoit distribuer plus de 250 paniers à des membres de la communauté valsourcienne qui en ont besoin.

S’exprimant en compagnie de la présidente des Paniers de Noël, Francyne Audet, Michaël Khan, copropriétaire de la Pharmacie Jean Coutu, invita la population à donner généreusement pour la cause. « Permettre aux familles de festoyer et vivre la période des Fêtes en toute dignité, c’est important pour nous. Le coût de la nourriture est de plus en plus élevé. Cette période devrait être réjouissante pour tous. »

Il est important de noter que les denrées peuvent être déposées dans les points de dépôt situés au Moulin 7 (magasin et restaurant), chez Coop Métro Plus, à la Boutique en vrac, à la Banque Nationale, chez Destination Carrefour, à la pharmacie Jean Coutu et au Marché le Saisonnier, et ce, jusqu’au 19 décembre.

La distribution des paniers aura lieu, quant à elle, le dimanche 21 décembre. Débutées depuis le 6 novembre dernier pour les résidents de la MRC des Sources, les inscriptions afin de recevoir un panier de Noël se poursuivront jusqu’au 6 décembre.

Pour ce faire, les personnes doivent toutes se présenter au sous-sol de l’église Saint-Isaac-Jogues, avec une preuve de résidence et un relevé bancaire, soit les jeudis et vendredis de 9 h à 16 h 30 ou les samedis de 11 h à