André Beaumier honoré pour 56 ans de bénévolat au service de la communauté

durée 19 novembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle spéciale de la société d’histoire d’Asbestos, qui se tenait à la salle du conseil municipal de Val-des-Sources le dimanche 9 novembre dernier, un hommage des plus mérités fut décerné par l’organisme à André Beaumier.

Impliqué au sein de sa communauté depuis plus de 56 ans à travers de multiples organismes, ce bénévole de longue date aura assurément su laisser une trace indélébile dans l’univers culturel et social de la région.

Après notamment quelques allocutions et la remise d’un cadre photo souvenir de l’ancienne Mine Jeffrey des mains du président Bernard Coulombe lui-même, monsieur Beaumier s’est aussi vu remettre une autre distinction d’envergure.

En effet, le député de Richmond M. André Bachand a tenu lui aussi à souligner toutes les années de bénévolat et d’implications de monsieur Beaumier en lui remettant une médaille de l’Assemblée nationale et une lettre personnalisée, signée de la main du premier ministre M. François Legault.

« Pendant 56 ans de dévouement, M. Beaumier a laissé une empreinte durable sur notre communauté, incarnant les valeurs de générosité, d’engagement et de passion. Merci, M. Beaumier, pour tout ce que vous avez accompli. Vous êtes une véritable source d’inspiration pour les générations présentes et futures. », de souligner le député de Richmond.

