Commémoration du jour du Souvenir à Danville

durée 20 novembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville — En dépit de la fermeture de la Filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne en milieu d’année, la traditionnelle commémoration du jour du souvenir a tout de même eu lieu à Danville.

Prenant la relève de l’organisme, le samedi 8 novembre dernier, l’Église Unie Trinity de Danville avait invité la population à assister à une cérémonie spéciale en l’honneur de tous celles et ceux qui ont servi leur pays, dont malheureusement, plusieurs auront fait le sacrifice ultime au nom de la liberté.

Cette première commémoration organisée par la congrégation se déroulait à l’intérieur de l’église où quelques dignitaires et personnes politiques interagirent tour à tour l’espace d’un moment.

Animée par Guy-Charles Amnotte, cette cérémonie solennelle aura su rassembler et mettre de l’avant le souvenir comme il se doit. À noter qu’une fois le volet protocolaire complété, les gens présents, qui avaient signifié leur intérêt au préalable, étaient invités à partager un goûter au sous-sol du lieu de culte situé au 43 de la rue Grove.

