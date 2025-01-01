Jour du Souvenir à Windsor et à Richmond

Val-Saint-François — Le jour du Souvenir a été célébré à Richmond et à Windsor, avec des cérémonies émouvantes pour honorer les soldats qui ont donné leur vie pour leur pays.

Les citoyens de ces villes ont ainsi rendu hommage aux défunts et célébré leur mémoire, en réfléchissant aux valeurs de paix et de liberté qui définissent le pays.

Le jour du Souvenir est une journée importante pour les gens du Val-Saint-François, marquant l’anniversaire de l’armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. C’est un moment pour se rassembler et rendre hommage aux soldats qui ont donné leur vie pour leur pays.