Le STC des Sources et Trans-Appel en attente d’un programme de financement

L'Étincelle — Le STC des Sources et Trans-Appel empressent le gouvernement du Québec à mettre en place un nouveau programme d'aide au développement du transport collectif

Depuis janvier 2025, les services de transport collectif sont gratuits et ne dépendent plus de financement.

Les organismes de transport ainsi que leurs partenaires municipaux sont confrontés à une incertitude budgétaire importante. Les organismes ont dû préparer un budget pour l’année 2025 sans connaître les modalités d’un nouveau programme et doivent répéter l’exercice pour l’année 2026.

Ce manque d’information apporte des conséquences pouvant se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

« Le STC des Sources est un service essentiel pour nos communautés. Avec la situation actuelle, la MRC et le STC tiennent le service à bout de bras et travaillent afin de trouver des solutions. Mais, on ne pourra pas toujours compenser avec des solutions temporaires. Nous avons besoin d’une réponse du gouvernement afin de pouvoir avancer », mentionne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources.

« Il est irréaliste pour nos organisations de planifier des budgets sans connaître les règles du jeu. À force de planifier de l’inconnu, c’est la stabilité financière de nos organisations, la saine gestion des fonds publics et la continuité d’un service essentiel qui sont directement menacées. Nous avons le devoir de faire une bonne gestion de l’argent de nos citoyens ; le gouvernement a aussi le devoir de nous donner les moyens de le faire », ajoute Pierre Tétrault, préfet de la MRC du Val-Saint-François et maire de la Ville de Valcourt.

N’ayant reçu aucun versement depuis mars 2025, les services de transports collectifs pourraient se retrouver devant une crise de liquidités. Ils devront se voir contraints de réduire leurs services ou même se retrouver devant des bris de services qui risquent d’avoir des conséquences sur les usagers.