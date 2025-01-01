X
Près de 250 000 $ pour soutenir les proches aidants dans les Sources

durée 13 novembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — L’organisme Albatros Val-des-Source s’est récemment vu remettre une importante aide financière de l’ordre de 246 191 $ de la part de l’Appui pour les proches aidants, afin de bonifier son offre de services à la population. 

Cette contribution permettra notamment à l’organisme de mieux soutenir les proches aidants de personnes atteintes d’une maladie grave, en soins palliatifs ou en fin de vie. 

Rappelons que l’Appui pour les proches aidants, financé par le gouvernement du Québec, a pour mission d’améliorer la qualité de vie des proches aidants en soutenant le développement et le maintien de services répondant à leurs besoins à travers tout le territoire. 

Le député de Richmond, M. André Bachand s’est réjoui de l’octroi de cet appui financier versé à Albatros Val-des-Sources. 

« Les proches aidants accomplissent chaque jour un travail empreint d’amour, de courage et de dévouement. Cette aide financière permettra à Albatros Val des Sources d’être encore mieux outillé pour leur offrir le soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont le plus besoin. « C’est une excellente nouvelle pour notre communauté », a-t-il notamment souligné. 

Ce financement permettra à l’organisme valsourcien de mettre en œuvre deux volets essentiels de soutien. 

Ainsi, nous retrouvons le répit à domicile, qui permettra à des préposées de se rendre au domicile des personnes malades afin d’offrir aux proches aidants quelques heures de répit, ainsi que le soutien psychosocial offert par une intervenante sociale, comprenant un accompagnement individuel, une série d’ateliers thématiques (gestion du stress, prévention de l’épuisement, stratégies d’adaptation) ainsi que des groupes de soutien mensuels sous forme de cafés-causeries favorisant les échanges et l’entraide. 

L’organisme Albatros Val-des-Sources a pour mission d’accompagner sans discrimination et dans la dignité les personnes gravement malades et en soins palliatifs ainsi que leurs proches. 

En élargissant ses services, il contribuera non seulement à améliorer la qualité de vie des proches aidants, mais aussi à briser l’isolement souvent vécu dans ces situations difficiles. 

« Cette contribution de l’Appui pour les proches aidants nous permettra d’offrir un accompagnement humain, adapté et soutenant pour les personnes qui, au quotidien, donnent sans compter », a déclaré la coordonnatrice de l’organisme Albatros Val-des-Sources, Mme Lucie Roch.

